أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين دون “المعزول” والدفاع ينسحب

Google+ Print
قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين دون “المعزول” والدفاع ينسحب قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين دون “المعزول” والدفاع ينسحب

محمد مرسى

شهدت قاعة محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية .. اثناء مخاطبة المتهم صبحي صالح هلل المتهمين جميعا ماعدا مرسي بعبارات باطل باطل والتصفيق الان للمحكمة مما يعتبر اهانة ايضا الامر الذي تعتبره المحكمة من جرائم الجلسات المنصوص عليها في المواد 131 و184 و186 من قانون العقوبات.

وطالبت النيابة تطالب بتوقيع اقص العقوبة والدفاع قال في هذة التهمة يقرر الانسحاب من الجلسة، فقال القاضي المحامين المنتدبين موجودين واثبت حضورهم بينما استمر المتهمين بالتهليل داخل القفص ” باطل باطل “.

 

وذلك أثناء نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا