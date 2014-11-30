قاضي “الهروب الكبير” يحرك دعوى إهانة المحكمة ضد المتهمين دون “المعزول” والدفاع ينسحب

شهدت قاعة محكمه جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية .. اثناء مخاطبة المتهم صبحي صالح هلل المتهمين جميعا ماعدا مرسي بعبارات باطل باطل والتصفيق الان للمحكمة مما يعتبر اهانة ايضا الامر الذي تعتبره المحكمة من جرائم الجلسات المنصوص عليها في المواد 131 و184 و186 من قانون العقوبات.

وطالبت النيابة تطالب بتوقيع اقص العقوبة والدفاع قال في هذة التهمة يقرر الانسحاب من الجلسة، فقال القاضي المحامين المنتدبين موجودين واثبت حضورهم بينما استمر المتهمين بالتهليل داخل القفص ” باطل باطل “.

وذلك أثناء نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة أعلامياً بـ ” الهروب الكبير ” والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.