صورة - جمهور أرسنال: شكرا فينجر.. حان وقت الوداع

"أرسين.. شكراً على الذكريات.. لكن حان الوقت لكي تقول وداعاً".. تلك كانت همسات تصدر خافتة من قبل بعض جماهير أرسنال، تحولت يوم السبت إلى لافتات رفعت في ملعب هوثورنز، لتعبر رغبتها في رحيل أرسين فينجر عن تدريب المدفعجية بعد 19 عاماً في قيادة الفريق.

وبالرغم من فوز أرسنال على مضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف داني ويلبيك، إلا أن الافتة العملاقة التي رفعتها الجماهير لتطلب من فينجر الرحيل كانت هي أكثر ما لفت الانتباه في مباراة الجولة الثالثة عشرة للدوري الانجليزي الممتاز.

وإلى جانب لافتة "شكرا على الذكريات" كانت بعض الجماهير توزع ملصقاً صغيراً كتب عليه "يكفي هذا.. فينجر خارج النادي".

وكانت بداية أرسنال السيئة للموسم سواء محلياً أو أوروبياً قد أشعلت احتجاجات بعض الجماهير ضد المدري الفرنسي الذي يقود المدفعجية منذ عام 1996.

وجاءت الهزيمة في الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات أمام الغريم مانشستر يونايتد بهدفين لهدف لتزيد من شخط الجماهير.

ولم يفلح الفوز على بروسيا دورتموند أوروبياً وضمان بلوغ دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في إيقاف هذا الغضب الجماهيري الذي بلغ مداه أمام وست بروميتش السبت بظهور هذه اللافتات للمرة الأولى.

وحقق فينجر مع أرسنال ثلاثة ألقاب للدوري الانجليزي الممتاز وخمسة بطولات لكأس الاتحاد الانجليزي ومثلها للدرع الخيرية.