نهيان بن زايد يحضر أفراح قبيلة المناهيل

حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، والشيخ خالد بن طناف المنهالي معرف قبيلة المناهيل، وعدد من أعيان القبائل والمسؤولين، وجمهور كبير من المواطنين والمقيمين، وعدد من مراسلي وسائل الإعلام حفل قبيلة المناهيل امس باليوم الوطني الثالث والأربعين في صالة الوثبة في منطقة بني ياس أبوظبي.

حيث عبرت من خلال الاحتفال عن الفرحة الوطنية، التي تحرص أغلب القبائل الإماراتية على إحيائها كل عام قبل حلول يوم الثاني من ديسمبر لتجديد عهد الولاء والوفاء للوطن والقائد.

وقال الشيخ خالد بن طناف المنهالي معرف قبيلة المناهيل في تصريحات لـ«البيان» خلال الحفل أن فرحة قبيلة المناهيل كبيرة في إحياء اليوم الوطني الـ43 ، حيث تنعم الدولة بخيرات أصحاب السمو حكامها الأجلاء، الذين حرصوا على بقاء الأمن والاستقرار كما عهده الشعب في عهد زايد، رحمه الله.

وأشار بن طناف أن أبناء قبيلة المناهيل يحرصون دائماً على إحياء اليوم الوطني للدولة في كل عام، والدعاء لأصحاب السمو فيه بطولة العمر، ودوام الأمن والأمان على أرض دولتهم الغالية، التي أعطتهم الخير والأمان منذ عهد زايد، رحمه الله، إلى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، زمام الحكم.

وإننا في هذه المناسبة نستذكر ظروف قيام الاتحاد قبل ثلاثة وأربعين عاماً، على يد المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، فعندما فكروا وخططوا لقيام الاتحاد فقد أدركوا بنظرة بعيدة المدى لمستقبل هذا الوطن، فوصلت دولة الإمارات إلى ما وصلت إليه اليوم من مكانة عالمية وتقدم ورفاهية ورخاء.

تجربة وحدوية

وأردف الشيخ خالد بن طناف، لقد استطاع الشيخ زايد، رحمه الله، مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات من تحقيق أنجح تجربة وَحدَويِة في العصر الحديث، وأسس لدولة عصرية أصبحت في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً، دولة يقتدى بنهجها في جميع المحافل الدولية، وقد أدرك الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أن قيام الاتحاد فيه قوة ومنعة لجميع الإمارات وأن الفرقة والتشتت هي عناصر ضعف ووهن.

فعمل جاهداً إلى أن تحقق حلم الاتحاد الذي علا صرحه فخطت دولة الاتحاد بقيادة زايد، رحمه الله، خطوات كبيرة واستطاعت اللحاق بركب الدول المتقدمة وتجاوزت العديد من دول العالم من حيث التطور والبناء.

وأكد الشيخ خالد بن طناف أن الاحتفالات والفرحة التي نعيشها في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا أكبر دليل على الانتماء والولاء للوطن ومناسبة لتجديد عهد الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومناسبة لتجديد العزم على المضي قدما في عملية البناء والتنمية وصون المكتسبات لتبقى دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة تحتل أعلى المراتب في جميع المحافل الدولية.

احتفال المناهيل بالمناسبة تعبير عن الولاء

من جانبه قال العريس منصور ناصر المنهالي إن اختيار يوم احتفال قبيلة المناهيل باليوم الوطني لدولة الإمارات، إنما هو يوم حرص عليه منذ فترة طويلة، معللاً لتكون الفرحة فرحتين يشارك بها جميع أبناء قبيلته المناهيل الذين حرصوا على تقديم التهنئة له وللدولة الغالية.

وأضاف المنهالي أن حضور سمو الشيخ نهيان بن زايد لحفل قبيلة المناهيل وحفل زفافه، إنما هو أمر اعتادت عليه جميع القبائل والأسر الإماراتية الذين باتوا يأنسون بحضور الشيوخ لمشاركتهم أفراحهم ومناسبتهم مشيراً أن هذا ليس بجديد على أبناء زايد، ولا على أصحاب السمو حكام الإمارات الأخرى.

ومن جانب آخر أهدى المحامي والمستشار القانوني حامد المنهالي أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ43 للدولة المجيدة.

عروض تراثية

وتخلل الحفل عروض تراثية لفرق الحربية والعيالة وألقى عدد من الشعراء قصائد في حب الوطن والقائد، وتضمن مجموعة من الفعاليات الوطنية والشعبية والتراثية وشارك فيه أبناء القبيلة وعدد من أبناء القبائل الأخرى.

وفي ختام كلمته رفع الشيخ خالد بن طناف باسمه ونيابة عن أبناء قبيلة المناهيل والمواطنين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .

والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والأربعين، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على شعب الإمارات بالخير والرخاء والسعادة والأمن والأمان.