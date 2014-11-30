والدة ألمانية قتلت في تحطم الطائرة الماليزية بأوكرانيا تدعي على «كييف»

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن والدة ألمانية قتلت في حادث تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا رفعت دعوى على كييف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، معتبرة أنها لم تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية خلال الحرب التي تشهدها المنطقة.

وقالت الصحيفة الشعبية الألمانية، الأحد، إن والدة الضحية الألمانية ادعت على الدولة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، مطالبة بالحصول على تعويضات بقيمة 800 ألف يورو للقتل نتيجة الإهمال.

وأسقطت طائرة البوينج 777 التابعة لشركة الطيران الماليزية في 17 يوليو بصاروخ في شرق أوكرانيا، فوق الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لروسيا مما أدى إلى مقتل ركابها الـ298.