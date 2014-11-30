«الصحة العالمية»: حالات الوفاة بـ«إيبولا» اقتربت من 7 آلاف

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن عدد وفيات أسوأ تفشٍ لوباء «إيبولا» في العالم وصل إلى نحو 7 آلاف في غرب أفريقيا.

وأظهر العدد الجديد لحالات الوفاة والذي بلغ 6928 قفزة تزيد على 1200 حالة وفاة منذ نشر المنظمة تقريرها السابق الأربعاء.

ولم تقدم المنظمة أي تفسير لهذه الزيادة المفاجئة، لكن هذه الأرقام التي نشرتها المنظمة على موقعها على الإنترنت تشمل على ما يبدو حالات الوفاة التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم المنظمة للتعليق.

وأوضحت بيانات منظمة الصحة العالمية التي تغطي أكثر 3 دول تأثراً بإيبولا وهي: غينيا وسيراليون وليبيريا، أنه تم تشخيص إصابة ما يزيد على 16 ألف شخص بإيبولا منذ تأكد تفشي المرض في الغابات الواقعة في المناطق الجنوبية الشرقية النائية من غينيا.

وتشير أرقام سابقة لمنظمة الصحة العالمية إلى أن كل حالات الوفاة من التفشي الحالي لإيبولا باستثناء 15 حالة فقط حدثت في الدول الثلاث.