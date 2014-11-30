بالصور.. «أوباما» يشتري الكتب مع ابنتيه لدعم المتاجر الصغيرة

توجه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى أحد متاجر الكتب المعروفة في واشنطن بصحبة ابنتيه، ماليا وساشا، لشراء الكتب في إطار مشاركته في اليوم المخصص لدعم مبيعات المتاجر الصغيرة.

وقام أوباما، السبت، بزيارة متجر «Politics and Prose» الذي اختاره أيضًا، العام الماضي، والواقع في أحد أحياء شمال غربي واشنطن، حيث اشترى هذه المرة 17 كتابًا مع ابنتيه.

ويتم الاحتفال بهذا اليوم الذي يطلق عليه اسم «سبت الأعمال الصغيرة» بهدف تشجيع الشراء من المتاجر الصغيرة والمستقلة.

ويأتي هذا السبت بعد الاحتفال بيوم «الجمعة السوداء»، حين تبدأ التنزيلات الخاصة بموسم أعياد الميلاد.

وقامت إحدى العميلات في متجر الكتب بسؤال أوباما حول إغلاق سجن «جوانتانامو» الأمريكي في كوبا، فرد قائلًا: «نحن نعمل على الأمر».

كما شهد «سبت الأعمال الصغيرة» مشاركة نواب جمهوريين مثل النائبة كيلي أيوت (نيو هامبشاير) والنائب تيم سكوت (كارولينا الجنوبية) حيث قاموا بزيارة متاجر صغيرة في ولايتهم ثم نشروا الصور على صفحاتهم على موقع «تويتر».