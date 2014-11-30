ضبط ١٢ ألف كارت ذاكرة على جسد راكب بالمطار

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم لأحد من ضبط راكب مصري حاول تهريب 12 ألف كارت ذاكرة حول جسده و 44 هاتفا محمولا بحقائبه لدى وصوله من الإمارات.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى إشتبه رئيس قسم الجمرك فى الراكب ” م . إ ” كان يسير بطريقة غير طبيعية ، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر معه على 12 ألف كارت ذاكرة حول جسده و 44 هاتفا محمولا داخل حقائبه،تم حجز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده .