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ضبط ١٢ ألف كارت ذاكرة على جسد راكب بالمطار

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ضبط ١٢ ألف كارت ذاكرة على جسد راكب بالمطار ضبط ١٢ ألف كارت ذاكرة على جسد راكب بالمطار

مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم لأحد من ضبط راكب مصري حاول تهريب 12 ألف كارت ذاكرة حول جسده و 44 هاتفا محمولا بحقائبه لدى وصوله من الإمارات.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبى إشتبه رئيس قسم الجمرك فى الراكب ” م . إ ” كان يسير بطريقة غير طبيعية ، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر معه على 12 ألف كارت ذاكرة حول جسده و 44 هاتفا محمولا داخل حقائبه،تم حجز المضبوطات وتحرير محضر للراكب الذى وافق على التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضده .

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