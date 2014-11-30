استنفار أمنى بجامعة عين شمس تحسبا لتظاهرات القوى الثورية احتجاجا على براءة مبارك

تشهد جامعة عين شمس، اليوم الأحد، حالة من الاستنفار الأمنى فى ظل دعوات القوى الثورية بالجامعات للتظاهر على مستوى الجمهورية، احتجاجًا على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى القضية الأشهر فى تاريخ مصر المعروفة إعلاميًا بـ «محاكمة القرن»، حيث تمركز ثلاث مدرعات على البوابة الرئيسية للحرم الرئيسى ومدرعتان أمام الحرم الثانى، وانتشر افراد الامن الادارى داخل الجامعة للبحث عن اى تجمعات.

وعلى نفس الجانب تمركزت مدرعة وعربة شرطة فى محيط كلية الهندسة، بعدما دعت الحركات الشبابية داخل الكلية بالتظاهر ظهراً.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس السبت، ببراءة العادلي ومعاونيه عدلي فايد وأسامه المراسي، وحسن عبدالرحمن، إسماعيل الشاعر، الخاصة بقتل المتظاهرين، كما قرر براءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في تهمة تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما أصدر الرشيدي حكمًا غيابيًا على “حسين سالم” وحضوريًا على مبارك ونجليه علاء وجمال بانقضاء الدعوى في تقديم 5 فيلات واستغلال النفوذ، كما أصدر الرشيدي حكمًا على حسني مبارك بعدم جواز الدعوى الجنائية في قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين.

المراسل: عمر إمام