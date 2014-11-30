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ما بين مؤيد ومعارض.. ردود أفعال الفنانين على براءة مبارك وأعوانه

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كتب: مصطفى رضا

 

احلامما بين مؤيد ومعارض تناقضت آراء الفنانين بعد صدور الحكم على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه بالبراءة  فى قضية “القرن”  فمنهم من أيد الحكم ، ومنهم من اعترض على الحكم بشدة، ومنهم من وقف على الحياد دون تعليق.

الفنانة الإماراتية أحلام احتفلت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وحسابها الخاص على موقع “انستجرام” أحلام نشرت مجموعة صور لمبارك في مراحل مختلفة، وعلقت عليها بقولها: “هكذا أنا أراك دائما زعيم وكبير في الكل #براءة_حسني_مبارك # #تحيا_مصر.

 

 

amr mostafaومن المؤيدين أيضا الملحن والمطرب عمرو مصطفى والذى كان من أول يوم تم فيه خلع الرئيس الأسبق وهو يدافع عنه ويطالب ببراءته ويصف دائما ثورة يناير “بالمؤامرة”، وقال عمرو خلال تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “مبارك تنحي عن الحكم في 2011 .. واتحاكم مرتين .. كان رئيسا لمصر ولم يعد ….وهناك رئيس يحكم مصر الآن .. الرئيس عبد الفتاح .. حنقعد نتكلم في الماضي ونحلل ونتفذلك لغاية امتي؟!!!!! .. خلاص مافيش شماعات .. كفاية غل وحقد وتشفي بقي! وكفاية شخصنة للأمور .. اشتغلوا بقي وكفاية شكوي .. الفقر والجهل موجود في كل دول العالم .. بلاش ولولة وندب الحظ وجلد الذات  ”..اكتر حاجة سعدتني النهاردة هي دولة القانون.

 

 

wafaaكما قالت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها fموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” انه لا تعقيب على أحكام القضاء ، وقالت فى التغريدة”
> ” أي حد حيعلق على حكم قضائى وإهانة القضاة بلوك للأبد تحيا مصر فالقاضي هو المسئول أمام الله تحيا مصر”.

 

 

 

10013926_10154350514431515_4296017624088105231_nنشر الفنان تامر عبدالمنعم صورة تجمعه مع جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق وذلك عقب براءتهم من التهم الموجهه إليهم فى قضية القرن، وقال تامر تعليقا على الصورة تحيا مصر” ونشر صورة ايضا تجمعه بنجل الرئيس الأسبق الآخر علاء مبارك وقال تعقيبا عليها مبروك يااستاذ علاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

ghadaونشرت الفنانة غادة رجب صورة للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك مكتوب عليها “مبروك البراءة ياريس” كما دونت عليها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” الحقيقة انا مصدومة في بعض الناس اللي بتستبيح لنفسها تشتم وتلعن بالأم والأب لمجرد اختلاف الرأي . مش ممكن تكون أخلاقنا وصلت للمرحلة دي من التدني . أرجوكم اللي مختلف معايا و ناوي يعبر عن رأيه بأسلوب مش محترم يخرج من صفحتي تماماً وقبل أن تتكلموا عن الفساد أبدا بنفسك ونضف لسانك وقلبك ارجع لدينك اللي انت عمال تتكلم عليه ليل نهار لأنك ح تتحاسب علي كل كلمة ولفظ طلع من لسانك.
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eladelومن جانب المعترضين على الحكم قال السيناريست محمد العدل عبر موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” يا سيادة القاضى “لما الحكم سبته للتاريخ .. وربنا اللى حيحاسب .. طيب حضرتك تعبتنا ليه من الاول .. ما كنت تقول ان احنا ولاد الكلب الشعب .. ومش مهم اللى استشهدوا .. وان من تحاكمهم من جنس اخر.
>shirhanايضا من ضمن الفنانين المعترضين على الحكم كانت الفنانة الكبيرة “شريهان” والتى قالت عبر تغريدة لها فى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشهادة التوأمان الماء والهواء، بشهادة الجماد والحيوان والإنسان، بشهادة جميع الغازات المختلفة والعناصر وجميع الكائنات الحية، ما مررنا به وما عشناهُ وما نَعيشَهُ حتي يومنا هذا في #جمهورية_مصر_العربية من “كوارث إنسانية، علمية وصحية وزراعية وصناعية واجتماعية واقتصادية #جريمة_في_حق_مصر “وطن ومواطن” جميعها نتاج فساد سياسات عصر پأكمله #محمد_حسني_مبارك.

 

 

 

 

 

wakedومن جانبه أيضا اعترض الفنان عمرو واكد على الحكم الصادر على الرئيس الأسبق ونجليه، وقال عبر تغريدة له على موقع “تويتر” أنا مش في مصر للأسف..بس لو كنت موجود كان زماني معاكم على الأسفلت. بعودة الأيام. ربنا ينصركم.

 

amr samirوعلق معترضا السيناريست عمرو سمير عاطف على الحكم الصادر قائلا:  طبعا براءة مش مأكلهم ومظبطهم ومعينهم العيب مش عليهم العيب على البلد اللى ماجابتش راجل شريف بلد عاقر..هذا كما ورد عبر صفحته الشخصية على كوقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

 

10818708_988054464541700_1960079075_nكما قال الفنان محمد عطية والذى أظهر فى الفترة الأخيرة اعتراضه على النظام والحكم الحالى ويطالب برحيله دائما ، أظهر عقب الحكم اعتراضه قائلا عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفيس بوك” لماذا أصابت الصدمة مؤيدى الثورة بعد براءة مبارك ؟؟ متى كان السيسى أو الحكم العسكرى ولائه للثورة ؟؟ كل انتماءات السيسى للثورة عبارة عن جملة كاذبة فى خطاباته .. لكن على أرض الواقع فقد سخر كل مجهوداته لقتل كل ما نادت أو جاءت به الثورة … “عيش …حرية عدالة اجتماعية “… متى سعى السيسى لتحقيق شيء من هذه الشعارات ؟؟ المواطن مهان مطحون مكبل و محجور على رأيه … المعركة الآن أصبحت “على عينك يا تاجر” .. ما بين الثورة وبين نظام لم يرحل بعد.

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