القبض على شقى خطر وبحوزته سلاح نارى وحشيش بالخانكة

ألقت مباحث مركز الخانكة، القبض على شقى خطر عاطل ومطلوب ضبطه واحضاره، ومحكوم عليه فى 4 قضايا، وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة وبالفحص تبين ضبط المدعو محمود (ا. أ.س) وشهرته “محمود سندوه ” 29 سنة عاطل ومقيم بسندوة – دائرة المركز ، والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 1677 إدارى مركز الخانكة لسنة 2014م – تشكيل عصابى سرقات بالإكراه بتاريخ 24/2/2014، القضية رقم 14605 جنح مركز الخانكة لسنة 2014م – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 2521 جنح مركز الخانكة لسنة 2013م – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 6520 جنح مركز الخانكة لسنة 2012– سرقة بالإكراه.

وضبط بحوزة المتهم سلاح نارى بندقية خرطوش تركى مطموسة الأرقام وعدد 5 طلقه من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد ممارسة نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى .

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.