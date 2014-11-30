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القبض على شقى خطر وبحوزته سلاح نارى وحشيش بالخانكة

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القبض على شقى خطر وبحوزته سلاح نارى وحشيش بالخانكة القبض على شقى خطر وبحوزته سلاح نارى وحشيش بالخانكة

أرشيفية

ألقت مباحث مركز الخانكة، القبض على شقى خطر عاطل ومطلوب ضبطه واحضاره، ومحكوم عليه فى 4 قضايا، وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة وبالفحص تبين ضبط المدعو محمود (ا. أ.س) وشهرته “محمود سندوه ” 29 سنة عاطل ومقيم بسندوة – دائرة المركز ، والمطلوب ضبطه واحضاره فى القضية رقم 1677 إدارى مركز الخانكة لسنة 2014م – تشكيل عصابى سرقات بالإكراه بتاريخ 24/2/2014، القضية رقم 14605 جنح مركز الخانكة لسنة 2014م – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 2521 جنح مركز الخانكة لسنة 2013م – سرقة بالإكراه، والقضية رقم 6520 جنح مركز الخانكة لسنة 2012– سرقة بالإكراه.

وضبط بحوزة المتهم سلاح نارى بندقية خرطوش تركى مطموسة الأرقام وعدد 5 طلقه من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام وبمواجهته أعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد ممارسة نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد التعاطى .

تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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