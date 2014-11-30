"أراب أيدول": خروج اليمني وليد يصدم الجمهور ولقب ملكة المسرح يستفز جمهور ميريام

بيروت_علي حلاّل

سرت تساؤلات عديدة قبل بدء حلقة يوم السبت من "أراب أيدول" عن كيفية إطلالة أحلام او كما يسموها "الملكة"، فهي في العام الماضي أطلت على عرش ملكي، أما هذا العام سبق إطلالتها تقرير عن إستعداداتها على الطريقة الملكية وعلى طريقة السلطانات العثمانيات وظهرت أحلام بفستان مشكوك بالسشواروفسكي ومطرّز بالدانتيل الأسود. وبدا واضحاً في الحلقة التي حلت فيها أحلام ضيفة إهتمام القيمين بها، ومراعاة استخدام كلمة "الملكة" أحلام وفنانة العرب الأولى بعد أن أسقطت كلمة "ملكة" عن النجمات اللواتي حللن ضيوفاً على البرنامج في وقت سابق لصالحها.

الستوديو امتلأ بأعلام طبع عليها صور أحلام المستوحاة من ملكات انكلترا، وبالونات بيضاء اللون مرفقة بصورة كاريكاتورية لأحلام وكتب عليها "أحلام أيدول"، وأخذ معجبو النجمة أحلام الذين حضر معظمهم من الارج على عاتقهم مهمة توزيع الأعلام والبالونات على الحضور. ويبدو واضحاً أن أحلام درست إطلالتها جيداً على كافة المستويات وطبعاً هي ساهمت في اشتراط اللوحات لاسيما اسمها الذي كتب في الإطلالة الأخيرة لها على شكل نار.

وكلمة حق تقال، أن أحلام استطاعت أن تأسر القلوب بصوتها الجميل وأداءها المتمكن على المسرح، وكانت لفتة جميلة منها أن استدعت حميد وايناس بالعودة الى البرنامج والغناء معها في ميدلي مشترك لاسيما ايناس التي آمنت بها أحلام حينما نالت أقل نسبة تصويت.

ولم يكتف مقدما البرنامج أحمد وأنابيلا بوصف أحلام بالملكة، انما وصفوها أيضاً بـ"ملكة المسرح"، ما أثار حفيظة جمهور النجمة ميريام فارس الذي شنوا هجوماً واسعاً على أحلام، معتبرين ان ميريام هي "ملكة المسرح" والجميع يعرفها بهذا اللقب، ولا يجوز لأحلام أن تأخذه منها، وسألوا: "ألا يكفيها لقب "الملكة"؟!.

احلام تعيد حميد وايناس

كذلك دعت أحلام إلى حضور الحلقة المشتركة الكردية في الموسم الثاني برواس حسين التي حضرت خصيصاً من كردستان لمتابعة حلقة أحلام حسبما قالت لـ"سيدتي نت" وأنها تدعم ابن بلدها عمار الكوفي، الذي يملك حضوراً وصوتاً جميلان يؤهلانه لأن يحمل اللقب.

برواس وأعمال جديدة

واشارت برواس إلى أن "هذا الموسم حمل أصواتاً مختلفة عما قبله وجديدة نوعاً ما. كما كشفت برواس عن استعدادها لطرح أغنيتن على طريقة الفيديو كليب واحدة منها كردية اسمها "كردستان"، أما الثانية فهي مزيج بين اللغة العربية والكردية وهي من الحان زوجها كوران.

مصطفى كامل يغادر

شوهد الفنان المصري مصطفى كامل في الستوديو لدقائق، التقط فيها صوراً مع بعض المعجبين وبعدها توارى عن الأنظار، وعلمت "سيدتي نت" أن مصطفى أتى لتقديم الدعم للمشترك المصري محمد رشاد الذي لاحظ الجميع إهتمام القيمين به، وتخصيصه لأداء أغنية كاملة للشحرورة صباح لوحده وتسليط الضوء عليه. ومع خروج اليمني وليد الجيلاني الذي شكل صدمة لمحبيه بعد أن كانوا يتوقعون بقائه للمرحلة النهائية، تنحصر المنافسة بين خمسة شباب، ولازال اسم المشترك السوري حازم شريف الأقرب إلى نيل اللقب.

وبالعودة إلى سياق الحلقة، يبدو أن النقد اللاذع الذي تعرض له البرنامج بعدم تخصيصه مساحة كافية ليل الجمعة للشحرورة صباح، دفعهم ليل السبت إلى الكلام مجدداً عنها، وتقديم تحية لها بأغنية "أخدوا الريح" بصوت محمد رشاد الذي لم يفلح في توصيل كلام الأغنية، ونسي بعض الكلمات رغم وجودها أمامه، كما قدم كل من حازم وهيثم أغنية من شعر الراحل سعيد عقل عن "لبنان".

كواليس:

محمد رشاد يقرأ كلام أغنية "أخدوا الريح" للشحرورة صباح عن الشاشة.

نانسي تشعر بالبرد وترتدي سترة من الصوف فوق فستانها خلال الفاصل الإعلاني.