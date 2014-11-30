قتلى ومصابون في قصف لطائرة ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين بالعراق

أعلن أحد شيوخ العشائر في ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين العراقية، أن طائرة مسيرة قتلت وأصابت 20 من المشاركين في تشييع جثامين شابين قتلا بقصف لطائرة مروحية في قرية البو حشمة التابعة للناحية.

ونقل موقع “السومرية نيوز” اليوم الأحد، عن الشيخ حميد رشيد الحشماوي أحد شيوخ ووجهاء ناحية يثرب قوله “إن طائرة مروحية أطلقت في ساعة متأخرة من ليلة أمس النار على مزارعين اثنين في قرية البو حشمة في ناحية يثرب جنوب شرق قضاء بلد جنوب تكريت ما أسفر عن مقتلهما”، مشيرا إلى أنه أثناء تشيع أهالي القرية للضحايا قامت طائرة مسيرة بقصف المشيعيين مما أسفر عن مقتل 15 مدنيا وإصابة خمسة آخرين وتدمير أربع سيارات.

وأضاف الحشماوي أن من بين الضحايا مدير مكتب دعاوى الملكية العقارية في قضاء بلد عماد رحيم، والمحامي صفوت إياد، والمعلم نوح جاسم وأبناءه الاثنين وغيرهم من الناس الذين ليس لهم أي ارتباط مع داعش بل إنهم تضرروا من سيطرة داعش على الناحية.

وما تزال بعض مناطق محافظة صلاح الدين تشهد عمليات عسكرية وذلك عقب سيطرة مسلحين على محافظة نينوي بالكامل مؤخرا، كما لم تكن محافظة الأنبار بمعزل عن تلك الأحداث إذ تشهد أيضا عمليات لقتال مسلحين انتشروا في بعض مناطقها.