النائب العام يفتح تحقيق عاجل بشأن مسلسل يحوي “رقصات وألفاظ مبتذلة”

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله نيابة جنوب الجيزة بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والدكتور خالد حنفي المحامى بالقضاء العالي ضد كلا من ساهم في إخراج عمل مسلسل مزاج الخير وهم “رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نابل سات ورئيس مجلس إدارة جيت مبديا جروب منتج المسلسل ومجدى الهواري مخرج المسلسل ومصطفى شعبان بطل المسلسل وعلا غانم بطلة المسلسل .

وحمل البلاغ رقم 1220 بلاغات النائب العام أن شركة الإنتاج لمسلسل مزاج الخير قد صرفت أموال طائلة من أجل أن يرى المشاهدين فى رمضان أبطال العمل وهم يرقصون ويغنون على ألحان يقال عنها أنها شعبية مصرية .

كما يحتوى نص الحوار علي ألفاظ مبتذلة عن المخدرات والنساء ولا تمت بأي صله للأخلاق المصرية التى نشأنا عليها وكذلك تبعد المواطن المصرى عن أدائه لصلواته وتفسد صيامه.

وطالب فى نهاية بلاغة بوقف عرض مسلسل مزاج الخير نهائيا أو تأجيل عرضة حفاظا على حرمة الشهر الكريم .