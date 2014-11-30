البرلمان التنزاني يوافق على عزل وزراء بعد تقرير عن الفساد

صوت البرلمان التنزاني بالموافقة، السبت، على عزل مسؤولين كبار من بينهم النائب العام ووزير الطاقة، وعدة أعضاء آخرين في الحكومة بعد تقرير عن الفساد في قطاع الطاقة.

وقال التقرير الذي طلبه نواب المعارضة إن مسؤولين حكوميين كبارا أجازوا بشكل غير قانوني تحويل ما لا يقل عن 122 مليون دولار من الأموال العامة إلى شركة خاصة.

وقال مانحون دوليون الشهر الماضي إنهم لن يدفعوا ما تعهدوا به من أموال لتنزانيا إذا لم تنشر نتائج التحقيق ويتم اتخاذ إجراء.

ودعا قرار البرلمان إلى عزل وزير الطاقة والمعادن سوسبيتر موهونجو ووزير الأراضي والإسكان وتنمية المستوطنات البشرية أنا تيبيجوكا والنائب العام فريدريك ويريما والأمين الدائم في وزارة الطاقة والمعادن ايلياتشيم ماسوي.

وهذا القرار ملزم وليس أمام الرئيس جاكايا كيكويتي خيار يذكر سوى عزل هؤلاء المسؤولين.

وكان كيكويتي قد عاد لتنزانيا أمس السبت قادما من الولايات المتحدة بعد جراحة لازالة أورام سرطانية.