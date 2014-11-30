اليوم.. استئناف محاكمة مرسي و130 متهما في اقتحام السجون

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأربعاء، قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما.

كانت المحكمة الجلسة الماضية أمرت النيابة بتقديم صورة من تقرير أمن الدولة في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، وإحضار المتهم محمد البلتاجي، القيادي بجماعة.

ومن بين المتهمين القضية رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.