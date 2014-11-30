بائعة «خضار» بالمنيا تستدرج طفلة «4 سنوات» وتقتلها لتسرق قرطها الذهبي

استدرجت بائعه «خضار» تقيم بإحدى مركز ديرمواس، جنوب المنيا، طفله لم يتجاوز عمرها 4 أعوام، وقتلتها بدوم بارد، بهدف سرقة قرطها الذهبي لبيعه وسداد مديونيات متراكمة عليها.

كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير البحث الجنائي بورود بلاغ من «أحمد.ع.ع»، 45 سنه عامل بمسجد يفيد بغياب طفلته «منة» 4 سنوات بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.

وبعد بحث تم العثور على جثة الطفلة المتغيبة داخل مخزن مملوك لتاجر بقالة يدعي «ح.ك.م»، 48 سنة، حيث عثر عليها داخل جوال، وبالفحص الظاهري للجثة تبين وجود آثار ضرب بالرأس.

وتوصلت تحريات فريق بحث جنائي من وحدة مباحث مركز ديرمواس، أن المتهمة بقتلها بائعة خضروات تقطن بجوار أسرة الطفلة، وتدعي «شربات»، 55 سنة، وأنها استدرجت الطفلة لسرقة قرطها الذهبي، وأن المجني عليها حاولت مقاومتها، إلا أن المتهمة قتلتها لتتمكن من الاستيلاء على القرط الذهبي لسداد ديونها المتراكمة .

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولى المستشار أحمد عبدالظاهر، رئيس نيابة ديرمواس، التحقيق في الواقعة.