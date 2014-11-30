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رئيس هيئة الاستعلامات: الموضوعية ضرورة لا غنى عنها فى تغطية الأحداث

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رئيس هيئة الاستعلامات: الموضوعية ضرورة لا غنى عنها فى تغطية الأحداث رئيس هيئة الاستعلامات: الموضوعية ضرورة لا غنى عنها فى تغطية الأحداث

كد السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضرورة التواصل بين الإعلاميين الأفارقة، والتقارب الإعلامى العربى الإفريقى، للتغلب على التحديات والمصاعب التى تواجه الإعلاميين، وضرورة التزام الحيادية والموضوعية فى تغطية الأحداث.

وعبر عبد الصادق عن هذا فى لقاء مع الإعلاميين الأفارقة بمناسبة انعقاد الدورة التدريبية الرابعة والأربعين للصحفيين الشبان الأفارقة بمعهد تدريب الإعلاميين الأفارقة بمبنى التليفزيون، وقال إن الهيئة تحرص على التواصل مع الصحفيين والإعلاميين الأفارقة.

وعن تطورات الشأن المصرى الداخلى، أكد أن كانت وسوف تظل بلدا آمنا. وتناول اللقاء تساؤلات الإعلاميين الأفارقة بشأن أثر الإعلام الأجنبى على الإعلام الافريقى، وإمكان إنشاء وكالة أنباء عربية إفريقية، والمشكلات والتحديات التى تواجه الإعلام الافريقى، ودور الهيئة العامة للاستعلامات فى تعزيز التعاون الإعلامى المصرى الإفريقى والتصدى للجماعات الإرهابية، وكيفية مواجهة التضليل الإعلامى خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.

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