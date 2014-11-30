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صورة متداولة لأول «سيلفي» لمبارك مع ضابط جيش بعد البراءة

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تداول عدد من مستخدمي التواصل الاجتماعي صورة تجمع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وضابط بالقوات المسلحة، بعد الحكم ببراءته من تهمة قتل متظاهري 25 يناير.

ويظهر في الصورة ضابط برتبة ملازم وبجواره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويلتقطان صورة سيلفي.

وهنأ الفنان تامر عبدالمنعم، الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بحصولهم على حكم البراءة اليوم في قضايا قتل المتظاهرين وفيلات شرم الشيخ.

ونشر تامر عبدالمنعم عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة له مع جمال مبارك وعلق عليها «مبروك يا جيمى».

تامر عبد المنعم و جمال مبارك

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قد قضت ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية «محاكمة القرن».

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