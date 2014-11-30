ملتقى بجامعة الملك فيصل لتطوير اختبارات الانتساب

نيابة عن مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي رعى وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن سلطان العنقري فعاليات الملتقى الثالث لطلبة ومشرفي مراكز اختبارات التعليم المطور للانتساب، وذلك مساء الخميس 27 محرم 1436 ه الموافق 20 / 11 / 2014 م بمدرج كلية الطب، واستمرت الفعاليات على مدار يومين، بحضور أصحاب السعادة عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور عبدالله بن عبدالوهاب الفريدان وعميد تقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، والمشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية مدير مراكز الاختبارات الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، والمشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي، ووكيل عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور فواز بن وصل الله الصاعدي، ومن الحضور النسائي وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة نورية بنت صعب المهيدب، وأكثر من (60) طالبا وطالبة من الدارسين في جميع التخصصات بنظام التعليم المطور للانتساب.

فعاليات اليوم الأول

واستهلت فعاليات اليوم الأول للملتقى بكلمة ألقاها عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، رحب فيها بالطلبة الحاضرين، وأوضح من خلالها أن الهدف من إقامة هذا اللقاء هو الاستماع إلى الطلاب وتلمس احتياجاتهم، وشكر كافة الحضور لتحمل بعضهم عناء السفر من كافة مناطق المملكة.

بدوره أكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية المكلف في كلمته أن هذا اللقاء جاء بعد سلسلة نجاحات تحققت خلال اللقاءات السابقة أقيمت في كل من الرياض ومكة المكرمة.

بعد ذلك دشن الدكتور عبدالرحمن العنقري الخدمات الجديدة بالعمادة وتشمل: الخدمات الطلابية الجديدة، وقناة العمادة في اليوتيوب والأنستغرام تحت مسمى (تعليمات Taleem@)، والنسخة الجديدة من نظام البلاك بورد. وقد استعرض الدكتور عبدالله الفريدان هذه الخدمات مبرزاً أهم ميزاتها في كونها أصبحت إلكترونية وأتوماتيكية بحيث يتم فتحها وإغلاقها حسب التقويم الزمني للعمادة، أما فيما يخص القناة فتضم فيديوهات مرئية تعليمية تشمل الخدمات التي ستقدمها العمادة، مبيناً أن النسخة الجديدة من البلاك بورد جاءت نتيجة ترقية النسخة القديمة التي لدى العمادة الى نسخة أحدث، مؤكداً أن جامعة الملك فيصل تعد أول جامعة سعودية تحصل على هذا التحديث. ثم فتح باب النقاش والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الطلبة حيث تناوب على الاجابة عليها سعادة وكيل الجامعة، وعميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ومدير مراكز الاختبارات.

فعاليات اليوم الثاني

أما فعاليات اليوم الثاني للملتقى فقد أقيمت في القبة المعدنية للأنشطة بالحرم الجامعي، واستهدفت ما يزيد عن (80) مشرفاً لمراكز الاختبارات من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مشرف مركز الاختبارات بدولة الكويت الشقيقة، وقدم عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد عرضاً مرئياً عن العمادة قبل أن تبدأ ورشة العمل الأولى، حول "آلية استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابات للاختبارات" قدمها المشرف على تشغيل برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور مصلح العضايلة، فيما جاءت ورشة العمل الثانية بعنوان "آلية سير الاختبارات" قدمها وكيل العمادة الدكتور فواز الصاعدي. واختتم الملتقى بحفل حضره وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ووكيل الشؤون الأكاديمية المكلف الدكتور عبدالرحمن بن سلطان العنقري.