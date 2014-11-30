أمير الشرقية يفتتح المعرض الفني لحملة خلونا نحييها لتنشيط التبرع بالأعضاء.. اليوم

الخبر – إبراهيم الشيبان تصوير – زكريا العليوي

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد المعرض الفني لحملة "خلونا نحييها" التي تنظمها الجمعية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار" بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالرياض، في مجمع الراشد بالخبر بمشاركة عدد كبير من الفنانين بالمنطقة الشرقية والذي يهدف إلى توعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء من الأحياء والمتوفين دماغيا لصالح المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي سواء كان فشلا قلبيا، أو رئويا، أو كبديا، أو كلويا وغيرها من الأعضاء التي تساعد المرضى وتحولهم من أشخاص عاجزين إلى أعضاء فاعلين في المجتمع وذلك من خلال اللوحات الفنية والشعارات والمجسمات الكرتونية والأفلام التوعوية. وقدم رئيس مجلس جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء والمشرف العام على الحملة الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على رعايته ودعمه اللامحدود لأنشطة الجمعية وحرصه على إقامة هذه الحملة في المنطقة الشرقية، مبيناً بأن الحملة انطلقت أمس بمسيرة كرنفالية على واجهة الخبر البحرية بمشاركة أكثر من " 60 " جهة حكومية وخاصة، وحضور أكثر من "20" الف مشارك ومن الجمهور الكريم، في أكبر حملة من نوعها على مستوى المملكة والوطن العربي للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، وتحقيق مصالح التبرع من خلال تعزيز القيم المجتمعية النبيلة وكذلك لإحياء روح الإيثار بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على رفع المعاناة عن بعضهم، وتنمية الحس الوطني المرتبط بالتبرع بالأعضاء لسد حاجة مرضى الفشل العضوي وبالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الخيري التطوعي في مجال تنشيط التبرع بالأعضاء، وزيادة عدد الأعضاء التي يتم التبرع بها لصالح مرضى الفشل العضوي لتقليل قوائم الانتظار. كما قدم التركي شكره لكافة الجهات التي شاركت في المسيرة من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية والمتطوعين والمتطوعات ولكافة الجمهور الكريم الذي شاركنا في هذه الحملة المجتمعية النبيلة.

من جهته أوضح المشرف على معرض الفنون التشكيلية الفنان التشكيلي عبدالعظيم الضامن بأن المعرض الذي سيدشنه سمو أمير الشرقية يحفظه الله يتضمن العديد من اللوحات التشكيلية الفنية بمشاركة جمعية الثقافة والفنون بالدمام والأحساء وجمعية التشكيليين السعودية ومركز إبداع للفنون حيث ستمنح جمعية إيثار شهادات شكر لجميع المشاركين في هذا المشروع الخيري، مبينا أن المعرض سيشهد إطلاق حملة المليون كلمة محبة للتبرع بالأعضاء في لوحة المحبة والسلام العالمية. وأشار الضامن إلى أن عددا من الفنانين سيساهم بأعماله في المعرض تبرعا لدعم حملة "خلونا نحييها "التي تدعو إلى التبرع بالأعضاء ومنح المرضى حياة جديدة من خلال مساعدتهم. من جهة أخرى نظم مستشفى «سعد التخصصي» مؤتمراً موسعاً للتوعية بأهمية عملية التبرع بالأعضاء، بحضور أكثر من "1200" مشارك من مستشفيات المنطقة الشرقية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسة بالمستشفى، ويهدف المؤتمر، بحسب استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى بالمستشفى الدكتور تركي العيساوي، إلى زيادة التوعية وتنشيط التبرع بالأعضاء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعية السعودية لزراعة الأعضاء، وجمعية التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية (إيثار)، وتم منح الحضور 8 ساعات تعليم طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وضمن الفعاليات المصاحبة لحملة "خلونا نحييها" يقام مجموعة من المحاضرات الشرعية واللقاءات الجماهيرية وندوة لأعضاء هيئة كبار العلماء، بغرفة الشرقية، وسيشارك ضمن أنشطتها الدكتور عبدالله المطلق بمحاضرة مساء اليوم الأحد والدعوة عامة للحضور "رجال ونساء" كما سيشارك الدكتور صالح بن حميد والدكتور قيس آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء والداعية الإسلامي الشيخ الدكتور خالد المصلح وخبير المجامع الفقهية الدكتور محمد النجيمي، كما تضم الحملة عدداً من الاسماء الطبية المهتمة بالجانب الشرعي منهم الدكتور محمد علي البار، وقد قسمت اللجنة هذه المشاركات على مدن الشرقية ومحافظاتها الكبرى وهي: الدمام والخبر والجبيل والأحساء، وسيكون للجامعات نصيب من المحاضرات مثل جامعة الدمام وكلية الشريعة بالأحساء وجامعة الملك فيصل.