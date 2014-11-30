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وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الجندي المحمادي

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وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الجندي المحمادي وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الجندي المحمادي
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الأمير متعب بن عبدالله

الرياض - محمد الحيدر

    أجرى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اتصالا هاتفيا بوالد الجندي فهد بن فيصل المحمادي الذي وافته المنية أثناء أداء عمله في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للحرس الوطني بالمدينة المنورة يوم الاثنين الماضي. حيث أعرب سمو الأمير متعب عن خالص عزائه ومواساته لوالد الفقيد وإخوانه وذويه داعيا المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.. من جانبه عبر المواطن فيصل بن عطية المحمادي والد المتوفى عن عميق شكره وتقديره باسمه ونيابة عن كافة أسرته لسمو وزير الحرس الوطني لمواساته ومشاعره الإنسانيه. وقال المحمادي إن اتصال سمو الأمير متعب بن عبدالله قد خفف مصابنا وهو ما تعودنا عليه من ولاة الأمر حفظهم الله الذين يتواصلون مع جميع أبناء الوطن في جميع الظروف.

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