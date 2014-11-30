طرح مناقصة بناء أضخم مجمع محاكم.. في مكة

وجه وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بطرح اكبر مشروع لبناء المحاكم في المملكة وهو مشروع بناء مجمع محاكم في منطقة مكة المكرمة.

وشدد وزير العدل على ادارة المشاريع ان تكون المباني العدلية تليق بقضاء المملكة وكذلك توفر جميع الخدمات العدلية بالشكل اللائق.

ويضم المشروع الضخم اربعة ابراج ويتألف من مجمع محاكم بحيث يتكون كل برج بمحكمة مستقلة وتتكون الابراج من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الاحوال الشخصية.

وأوضح مدير ادارة المشاريع بوزارة العدل المهندس سعد الحازمي ان هذا المشروع انشاء مجمع محاكم مكة المكرمة يأتي كمرحلة أولى من مشروع المدينة العدلية بالعاصمة المقدسة.

ضمن سلسلة مشاريع وزارة العدل لانشاء المرافق العدلية والتي تأتي في اطار خطة الوزارة الطموحة لتطوير البنية التحتية للقضاء والتي أعلنت عنها الوزارة كأحد محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء

وبين المهندس أن المشروع يتكون من أربعة محاكم ( المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف و محكمة الأحوال الشخصية ) ومبانى مواقف سيارات متعددة الطوابق توفر قرابة (3150 موقفا) الى جانب قاعة للمؤتمرات ومسجد يتسع الى (500) مصلي.

يوفر المشروع (179) مجلس قضائي يستوعب قرابة (500) قاضي على مساحة (80000م2 ) من جمالى مساعة المدينة العدلية البالغة ( 151000م2) بإجمالي مساحة بنائية (260) الف م2 تقع في منطقة المشاعر المقدسة على طريق الهدا الطائف .

وأوضح الحازمي ان تصميم المشروع يعبر عن شخصية القضاء السعودي حيث منّ الله على وطننا بتحكيم الشريعة الإسلامية ليظهر التصميم معبرا عن ذلك بطابعه الإسلامي وعراقة الطراز المعماري مع امتزاجه بالحداثة وتكنولوجيا العصر ليتمتع المشروع بأسس العمارة الحديثة الموفرة للطاقة والمباني الذكية مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من مواقف سيارات وإمكانية التنقل والاستخدام للمبنى.

واكد الحازمي ان توجهات وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تؤكد ان يكون المشروع بناء مجمع المحاكم في مكة تطبق فيه أعلى معايير الجودة واقل مدة زمنية تتناسب مع حجم العمل وظروف الموقع..

وأبان م. الحازمي أن الوزارة حريصة على المشروع من حيث توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإنجاز المشروع من خلال شركة وطنية كبرى تتناسب مع حجم وقيمة المشروع.

مبينا ان تلك الخطوة تأتي ضمن تنفيذ الوزارة لخطتها التي أعلنت عنها ووعدت من خلالها بإنشاء المباني العدلية التي تليق بقيمة القضاء بالمملكة وتوفر الخدمة العدلية بالشكل اللائق .

الجدير بالذكر ان وزير العدل وجه خلال الاشهر الماضي بطرح بناء عدد من المحاكم وكتابات العدل في كل من منطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة وجازان واخرها طرح تنفيذ للتنفيذ لمشروع مجمع محاكم مكة المكرمة بالمدينة العدلية بالعاصمة المقدسة وهو يعتبر الاضخم من بين المشاريع.

ويبلغ عدد القضاة في المملكة اكثر من 1820 قاضيا يعملون في المحاكم العامة والمتخصصة والاستئناف والعليا ومجلس الاعلى للقضاء.