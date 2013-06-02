أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أناقة السندريلا بعباءات Roselle الإماراتية

Google+ Print
أناقة السندريلا بعباءات Roselle الإماراتية أناقة السندريلا بعباءات Roselle الإماراتية

تبحث السيّدات في الخليج عن العباءة الساترة ذات التصميم الجذّاب، ليكنّ متألقات على الدوام، إذ لا يجب أن تبتعد العباءة عن مفهومها الأساسيّ بكلّ تأكيد.
تظهر هذه الفكرة واضحة في تصاميم دار Roselle الإماراتيّة للعباءات, إذ أطلقت الدار مجموعة ربيع وصيف 2013 مؤخّراً. وقد احتوت المجموعة على تصاميم غاية في النعومة والجمال، لتحصل من ترتديها على إطلالة السندريللا الأنيقة والمتألقة.
أجمل التصاميم دائماً هي ما يحتوي على تفاصيل دقيقة ومتقنة. وقد لفتنا استخدام الدانتيل في لمسات بسيطة على الأكتاف، وفي تفاصيل العباءة، حيث أضاف لها شيئاً من الرقيّ والتميّز.
وعلى الرغم من طغيان اللون الأسود الجذّاب على هذه المجموعة، إلا أنّها لم تخلُ تماماً من الألوان الصيفيّة المشرقة، إذ شاهدنا عدد من الجلابيّات الجميلة بألوان مختلفة، كالورديّ, الأزرق والأبيض.
أيّ هذه العباءات ستختارين أنتِ .. شاهدي الصور وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي