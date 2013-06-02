أناقة السندريلا بعباءات Roselle الإماراتية

تبحث السيّدات في الخليج عن العباءة الساترة ذات التصميم الجذّاب، ليكنّ متألقات على الدوام، إذ لا يجب أن تبتعد العباءة عن مفهومها الأساسيّ بكلّ تأكيد.

تظهر هذه الفكرة واضحة في تصاميم دار Roselle الإماراتيّة للعباءات, إذ أطلقت الدار مجموعة ربيع وصيف 2013 مؤخّراً. وقد احتوت المجموعة على تصاميم غاية في النعومة والجمال، لتحصل من ترتديها على إطلالة السندريللا الأنيقة والمتألقة.

أجمل التصاميم دائماً هي ما يحتوي على تفاصيل دقيقة ومتقنة. وقد لفتنا استخدام الدانتيل في لمسات بسيطة على الأكتاف، وفي تفاصيل العباءة، حيث أضاف لها شيئاً من الرقيّ والتميّز.

وعلى الرغم من طغيان اللون الأسود الجذّاب على هذه المجموعة، إلا أنّها لم تخلُ تماماً من الألوان الصيفيّة المشرقة، إذ شاهدنا عدد من الجلابيّات الجميلة بألوان مختلفة، كالورديّ, الأزرق والأبيض.

أيّ هذه العباءات ستختارين أنتِ .. شاهدي الصور وشاركينا برأيك.