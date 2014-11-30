الحليب لبشرة أكثر نعومة وانسيابية

هل يمكن الحصول على بعض منظفات ومرطبات البشرة مجانًا؟!! الإجابة هي نعم بالتأكيد.

تقول خبيرة التجميل Paige Padgett بأنّ الحليب المتوفر في كل مطبخ يحتوي على الكثير من العناصر التي من شأنها أن ترطب الجلد وتخف من احمراره، كما أنها فعالة في تقشير الجلد الميت، وأكثر من ذلك أيضًا فأنا دائمًا ما أستخدم منتجات الألبان لتحسين جمال بشرتي، وذلك في خمس استخدامات أساسية، سأشارككم بها:

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1.الحليب لتطهير البشرة

قد تحتاج البشرة وخصوصًا البشرة الحساسة إلى غسول لتنظيفها وتطهيرها من الأتربة والشوائب. توصي Padgett باستخدام الحليب كامل الدسم كما المطهر اليومي. وعلقت على هذا الأمر قائلة: بأنه لطيف لكنه فعال في إزالة زيوت وشوائب البشرة، والماكياج كذلك.

2.الحليب لتقشير البشرة

يحتوي الحليب على حامض اللبنيك، وهو شكل من أحماض ألفا هيدروكسي (AHA) التي تعمل على الحد من التجاعيد وزيادة الكولاجين البشرة، وبالتالي فإنّ الحليب يعمل على تقشير البشرة بلطف مع الحفاظ على نعومة الجلد دون تهييج أو احمرار. استخدمي الحليب أسبوعيًّا لتقشير وجهك بمساعدة قطعة من القطن.

3.الحليب لبشرة أكثر نعومة

يتردد بأنّ كليوباترا كانت دائمًا ما تولي حمامات الحليب الفاخرة أهمية كبيرة للحصول على بشرة ناعمة ولينة. يمكنك الحصول على هذا الحمام الفاخر مع بضعة كؤوس من الحليب.

سخني 8 أكواب من الحليب مع نفس المقدار من الماء، اجلسي في حوض الاستحمام الخاص بك حتى تشعري بمرور وتشرب كامل جسمك للحليب.

4.منتجات الحليب للعناية بالبشرة

منتجات الألبان الأخرى قد تكون غاية في الأهمية لبشرتك. فـ Padgett توصي باستخدام الزبادي للعناية بالبشرة والتقليل من احمرارها وإرهاقها. ضعي طبقة من الزبادي على بشرتك واسترخي لمدة 10 دقائق لتشعري بوجه أكثر حيوية ونضارة على الفور.

5.الحليب لعلاج مشاكل البشرة

حمض اللاكتيك المتواجد في الحليب يعمل على تشقير البشرة وحل مشاكلها أيضًا، فالكثير من السيدات اللاتي تعانين من حب الشباب لا يستخدمن الحليب بالرغم من أنه قد يكون الأفضل للتخلص من هذه المشكلة. اخلطي الحليب مع الدقيق لصنع عجينة رقيقة. طبقيها على بشرتك قبل النوم واغسليها في الصباح.

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