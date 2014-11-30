تميزي بـمكياج "العيون الحمراء"

هل تتجرأين على تغيير إطلالتك واعتماد ألوان غريبة؟ يمكنك اختيار اللون الأحمر للأي لاينر أو الظلال لمكياج العيون. لكنّ دقة هذا اللون تحتم عليك اتباع خطوات خاصة وتقنيات معينة لتطبيقه. تابعي معنا النصائح الأساسية لاعتماد هذا اللون على العيون.

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اختيار لون الظلال المناسب:

إذا أردت الحصول على إطلالة جميلة باستخدام ظلال العيون باللون الأحمر، عليك أولاً معرفة كيفية اختيار الظلال المناسبة. القاعدة الأساسية عند اختيار الظلال تكون بالتوجه إلى اللون الأحمر بدرجاته الداكنة إذا كانت بشرتك سمراء. وعليك أن تدركي أن هذا اللون يناسب المرأة العربية صاحبة البشرة السمراء. في حين أن ذوات البشرة البيضاء يجب أن يتوجّهن إلى اختيار اللون الأحمر الفاتح. أما إذا كانت بشرتك وردية، فعليك اختيار ظلال العيون باللون الأحمر الأقرب إلى البني أو البرتقالي. بالنسبة لصاحبات البشرة الزيتونية، فإن الظلال الأرجوانية أو الزهرية أكثر ما يناسبهن.

خطوات تطبيق المكياج الأحمر:

-ابدئي بوضع الكونسيلر، ومن ثم البودرة الشفافة لتهيئة الجفن.

-ضعي الظلال باللون الأحمر على الزوايا الخارجية والداخلية للعينين وامزجيها من الأسفل إلى الأعلى.

-استخدمي الظلال البيضاء لتسليط الضوء على وسط الجفن العلوي.

-ارسمي خطاً رفيعاً موازياً للرموش العليا بالأي لاينر الأسود.

-يمكنك إضافة القليل من الظلال باللون الأحمر على خط الرموش السفلى أو استبدالها باللون الأسود.

-أضيفي الرموش المستعارة لنظرة لافتة مع الماسكرا السوداء.

-ضعي الكحل الأبيض داخل العين لتكبيرها.

لاكتمال الإطلالة المميزة يمكنك استخدام طلاء الأظافر باللونين الأسود أو الأخضر.

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