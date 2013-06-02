من هي أكثر النجمات أناقة على مسرح موازين؟

يُعدّ مهرجان موازين في المغرب واحداً من أهمّ وأكبر المهرجانات الموسيقية العربية والعالمية. وقد بدأت فعالياته مؤخراً بمشاركة عدد من النجوم العرب والعالميين.

ظهرت نجوى كرم بإطلالة جميلة، فارتدت فستاناً ناعماً وجميلاً باللون الورديّ. وقد توّجها جمهورها ملكة للمهرجان بهذه الإطلالة الجذّابة. بينما اختارت النجمة أحلام أن تظهر متألقة بالقفطان المغربيّ، مثلما فعلت زميلتها شذى حسون. أمّا شيرين فقد خيّبت الظنون، فاختارت إطلالة عمليّة بسيطة بالجينز، بعد أن تعرّضت لالتواء في كاحلها الأيمن.

لم يخلُ مهرجان موازين لهذا العام من المشاركة العالميّة، إذ كانت النجمة البريطانيّة Jessi J من المشاركات في المهرجان، إلى جانب المغنية الشهيرة Rihanna التي أشعلت المسرح بأداء جميل وإطلالة جريئة كالمعتاد، وكانت تضع اكسسوارات من دار Lanvin.

شاهدي أطلالات النّجمات من على مسرح "موازين"، وأخبرينا بالإطلالة المفضّلة لديك.