أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

من هي أكثر النجمات أناقة على مسرح موازين؟

Google+ Print
من هي أكثر النجمات أناقة على مسرح موازين؟ من هي أكثر النجمات أناقة على مسرح موازين؟

يُعدّ مهرجان موازين في المغرب واحداً من أهمّ وأكبر المهرجانات الموسيقية العربية والعالمية. وقد بدأت فعالياته مؤخراً بمشاركة عدد من النجوم العرب والعالميين.
ظهرت نجوى كرم بإطلالة جميلة، فارتدت فستاناً ناعماً وجميلاً باللون الورديّ. وقد توّجها جمهورها ملكة للمهرجان بهذه الإطلالة الجذّابة. بينما اختارت النجمة أحلام أن تظهر متألقة بالقفطان المغربيّ، مثلما فعلت زميلتها شذى حسون. أمّا فقد خيّبت الظنون، فاختارت إطلالة عمليّة بسيطة بالجينز، بعد أن تعرّضت لالتواء في كاحلها الأيمن.
لم يخلُ مهرجان موازين لهذا العام من المشاركة العالميّة، إذ كانت النجمة البريطانيّة Jessi J من المشاركات في المهرجان، إلى جانب المغنية الشهيرة Rihanna التي أشعلت المسرح بأداء جميل وإطلالة جريئة كالمعتاد، وكانت تضع اكسسوارات من دار Lanvin.
شاهدي أطلالات النّجمات من على مسرح "موازين"، وأخبرينا بالإطلالة المفضّلة لديك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "