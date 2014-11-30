حضور »سعدك يا وطن« بالدعوات لاستيعاب الجمهور

أكملت اللجنة المنظمة للحفل الاستعراضي الذي يحمل عنوان «سعدك يا وطن» استعداداتها لإقامة الحفل أمام منصة الاستعراض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» على شارع الخليج العربي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأوضحت اللجنة أن الدخول إلى الحفل سيتم عن طريق الدعوات فقط، وذلك للإجراءات التنظيمية لاستيعاب الأعداد المحددة في موقع الاحتفال، مثمناً رغبة الجمهور في الحضور إلى الفعالية والمشاركة فيها.

وأشارت اللجنة إلى أن الاحتفال سيتم نقله على الهواء مباشرة. ويبرز الحفل فرحة أبناء الوطن في هذه الذكرى الوطنية العزيزة وبالمنجزات الحضارية والتنموية العديدة التي تحققت في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في ظل قيادتها الحكيمة.

مشاركة

ويشارك مجندو الخدمة الوطنية في واحدة من أهم اللوحات في الحفل، من خلال استعراض عسكري يعكسون فيه كفاءاتهم وجاهزيتهم الكاملة للدفاع عن تراب الوطن والذود عن حياضه، وليعبروا عن محبتهم وانتمائهم إلى وطنهم، وشكرهم وامتنانهم لقائد المسيرة والقيادة الحكيمة على إتاحة الفرصة أمامهم، لتلبية نداء الوطن وتعزيز المسؤوليات الوطنية في نفوسهم، واكتسابهم الخبرة الميدانية والعملية في ميادين العز والشرف.

استعراض

كما يشمل العرض العسكري استعراضاً رمزياً لبعض الأسلحة الحديثة والآليات والمعدات التي دخلت الخدمة حديثاً من مختلف صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي.

كما يتضمن الحفل أوبريتاً وطنياً تراثياً بعنوان «سعدك يا وطن»، تؤديه فرقة أبوظبي للفنون الاستعراضية التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتقدم فيه لوحات فنية وطنية، كما تقدم الفرقة خلال الأوبريت باقة متنوعة من الفنون الشعبية والتقليدية تعكس التراث الإماراتي الأصيل.

وحرصت اللجنة المنظمة للحفل على تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة المصاحبة الموجهة إلى الطفل والأسرة.