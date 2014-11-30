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حمدان بن زايد يشهد احتفال قبيلة الجنيبي باليوم الوطني

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حمدان بن زايد يشهد احتفال قبيلة الجنيبي باليوم الوطني حمدان بن زايد يشهد احتفال قبيلة الجنيبي باليوم الوطني

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي أمس، الاحتفال الشعبي الذي أقامته قبيلة الجنيبي، بمناسبة اليوم الوطني 43 للدولة.

وحضر الحفل عدد كبير من أهالي القبيلة وشيوخ القبائل وأعيانها، للمشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وألقى ناصر عبدالله الجنيبي كلمة القبيلة بهذه المناسبة، قدم فيها التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وأعرب عن اعتزاز قبيلة الجنيبي بالقيادة الحكيمة، مجدداً باسم القبيلة العهد والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومؤكداً أن الاحتفالات التي تعم الدولة بهذه المناسبة الوطنية الغالية هي فرصة لإظهار الاعتزاز بالهوية الوطنية، وللتعبير عن الجميل الكبير الذي يحمله أبناء الوطن للقيادة الرشيدة، على كل ما قدمته وتقدمه لأبنائها من مكتسبات وعطاءات وطنية.

كما أعرب الجنيبي في كلمته عن اعتزاز قبيلة الجنيبي وفخرها بمسيرة الاتحاد التي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مجدداً العهد على أن يبقوا جنداً أوفياء لهذه المسيرة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة.

وتضمن الاحتفال فقرات تراثية وكلمات وأناشيد في حب الوطن، وتعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم التاريخي، إضافة إلى تنظيم مسيرة تقدمتها كوكبة من الخيالة والهجن انتهت في موقع الاحتفال.

وتضمن الاحتفال فقرات تراثية وأناشيد في حب الوطن، تعبيراً عن الفرحة بهذا اليوم التاريخي.

كما تم تقديم عدد من الفنون الشعبية والأغاني الوطنية وفقرات شعرية عددت مناقب الآباء المؤسسين للدولة.

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