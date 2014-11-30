ولي عهد رأس الخيمة يشهد احتفالات قبيلة المزاريع باليوم الوطني

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أمس، احتفالات أبناء قبيلة المزاريع باليوم الوطني الثالث والأربعين الذي أقيم في مركز شباب الغيل بمنطقة الغيل برأس الخيمة.

وعبر راشد سيف المزروعي مسؤول منطقة الغيل عن اعتزاز أبناء الإمارات بذكرى الاتحاد الـ43 والتي تعتبر لحظات خالدة في وجدان أبناء الوطن والانطلاقة الحقيقية للمسيرة الاتحادية على يدي المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سار بالدولة نحو نهضة شاملة شملت جميع إمارات الدولة وعم بها الخير ربوع الوطن بفضل من الله وبفكره النير الذي وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ليسير على نهجه ويقتدي بخطاه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مواصلاً المسيرة باقتدار لتتبوأ دولة الإمارات اليوم مكانة مرموقة في شتى المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي.

تهنئة

وتقدم المزروعي بالإنابة عن أبناء قبيلة المزاريع بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، واخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ43.

من جانبه أكد أحمد الوالي المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة للاحتفال باليوم الوطني أن اليوم الوطني الـ 43 يحمل معاني عظيمة وقيماً رفيعة ويشكل شاهداً على أحداث تاريخية وإنجازات حافلة يتقدمها قيام الاتحاد وإنشاء الدولة ثم بناء مؤسساتها وصولاً إلى مشاريع تنموية متعاقبة على مدار أكثر من 4 عقود ما شمل كل القطاعات لتتبوأ الدولة موقع الصدارة في المنطقة ولتكون ضمن أعلى دول العالم في معدلات النمو في حين تحولت الإمارات إلى واحة للعيش والاستثمار ومركز تنموي واقتصادي إقليمي وعالمي.

وقال الوالي « إن يوم الثاني من ديسمبر راسخ في ذاكرة الإماراتيين وقلوبهم لما حمله من خير وتنمية وازدهار ورخاء عم البلاد والعباد»، مشيراً إلى مبادرات الدولة التي لا تتوقف تجاه الوطن وأبنائها وآخرها إسقاط ديون عدد كبير من المواطنين ما أزاح هماً ثقيلاً عن كاهل الأسر المواطنة وأكمل عقد الرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي ينعم به المواطنون.

وشملت فعاليات الحفل مسيرة للعلم شارك بها أبناء القبيلة وطلاب المدارس وأهالي منطقة الغيل والمناطق المجاورة لها كما نظمت عروض لفرقة الحربية وقصائد شعرية في حب الوطن قدمها الشاعر حمد شامس المزروعي والشاعر علي الشوين والشاعر سيف محمد المزروعي إلى جانب لوحات تراثية وفقرات غنائية وعروض عسكرية نفذها طلاب وطالبات مدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي وروضة النسيم.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والحضور بتفقد القرية التراثية التي أنشئت خصيصاً لهذه المناسبة، اطلع خلالها على المقتنيات التراثية والأزياء الشعبية والألعاب المحلية القديمة بالإضافة إلى العادات والتقاليد الأصيلة لأهل الإمارات في المناسبة الاجتماعية بمشاركة طالبات المدارس، كما ضمت القرية ركن المأكولات الشعبية وركن الحرف والمهن التقليدية.