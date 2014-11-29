ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص بالمنيا

لقي 14 مواطن مصرعهم واصيب 2 في حادث تصادم سيارة نقل بميكروباص في طريق الدائرة بمركز المنيا .

وننشرONA أسماء الذين لقوا مصرعهم والمصابين في حادث التصادم : فؤادعبد الحميد عبد الرازق 64 سنة مقيم منشية الدهب القبلية، ومحمود طه حسن معاذ 55 سنة،مقيم صفط الشرقية، ونجله أبوزيد محمود طه حسن 22 سنة مقيم بذات الناحية، وأحمد إبراهيمأحمد عبد المولي 35 سنة، وحسن علي محمود حسن 39 سنة مقيم منشاة الدهب القبلية، وقناوي عباس مقيم صفط الخمار، ومينا رضا أندرو مقيم بصفط الخمار، بالإضافة إلي 7جثث مجهولةالهوية.

> وأصيب كلاً من، محمد خالد محمد حسن طالب مقيم بقريةأبو يعقوب بكسر مضاعف بالساق الأيمن ونزيف الداخلي بالمخ، وحسام سيد عبد الله 16 سنةطالب،

> ومقيم بقرية أبو عياد بإشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة تامة، وتم نقل المصابينلمستشفي المنيا الجامعي، ونقلت 11جثة لمستشفي المنيا العام وجثتين لمستشفي الحميات.