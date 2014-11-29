خالد الصاوى : حالتي ضمن 10% من المصابين بفيروس سي لا يستجيبون للعلاج

قال الفنان خالد الصاوى ، إن صحته بخير و قد تبين أن حالته من ضمن 10% من المصابين بمرض فيروس سي ، الذين لا يستجيبون للعلاج .

وأضاف الصاوى خلال حواره مع الاعلامى شريف عامر ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على فضائية “mbc” ،” لقد علمت بمرضي عندما كنت أحضر لفيلم ”عمارة يعقوبيان ” عام 2005 ، قائلا الحمد لله على كل شىء .

وأوضح الصاوى ، إنه لا يحب التطبيل الى أى رئيس أياً كان ، ولكن لا أقبل إهانته فكرامته من كرامة كل مصرى – على حد تعبيره .

وأكد إنه مع مقولة الفنان الراحل خالد صالح رحمه الله عندما قال :” شغلك لو ماكنش متعتك .. هيكون عذابك ولعنتك” ، مطالباً جميع المشاهدين إلي قراءة الفاتحة على روح الفنان العظيم .