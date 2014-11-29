أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

خالد الصاوى : حالتي ضمن 10% من المصابين بفيروس سي لا يستجيبون للعلاج

Google+ Print
خالد الصاوى : حالتي ضمن 10% من المصابين بفيروس سي لا يستجيبون للعلاج خالد الصاوى : حالتي ضمن 10% من المصابين بفيروس سي لا يستجيبون للعلاج

خالد الصاوى خلال حواره مع الاعلامى شريف عامر

قال الفنان خالد الصاوى ، إن صحته بخير و قد تبين أن حالته من ضمن 10% من المصابين بمرض فيروس  سي ، الذين لا يستجيبون للعلاج .

وأضاف الصاوى خلال حواره مع الاعلامى شريف عامر ببرنامج “يحدث فى ” المذاع على فضائية “mbc” ،” لقد علمت  بمرضي عندما كنت أحضر لفيلم  ”عمارة يعقوبيان ” عام 2005 ، قائلا الحمد لله على كل شىء .

وأوضح الصاوى ، إنه لا يحب التطبيل الى أى رئيس أياً كان ، ولكن لا أقبل إهانته فكرامته من كرامة كل مصرى – على حد تعبيره .

وأكد إنه مع مقولة الفنان الراحل خالد صالح رحمه الله عندما قال :” شغلك لو ماكنش متعتك .. هيكون عذابك ولعنتك” ، مطالباً جميع المشاهدين إلي قراءة الفاتحة على روح الفنان العظيم .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب