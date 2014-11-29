وصول 3 مقاتلات فرنسية إلى الأردن للمشاركة في قصف «داعش»

أكد مصدر عسكري أردني، مساء السبت، وصول 3 طائرات فرنسية مقاتلة إلى أراضي المملكة لمواجهة التهديدات التي تواجهها المنطقة إثر سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق شاسعة في العراق.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، العقيد ممدوح العامري، أن هذا يأتى ضمن خطة التعاون العملياتي لمواجهة التهديدات التي تواجهها المنطقة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت، في وقت سابق، أن 6 طائرات قاذفة فرنسية ستنشر في الأردن لمكافحة «داعش» في العراق، وذلك في إطار تعزيز للوسائل العسكرية الفرنسية في المنطقة.