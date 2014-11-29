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«إيزنكوت» رئيسا جديدا لهيئة أركان جيش الاحتلال

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عين الميجور جنرال، جادي إيزنكوت، الذي قضى معظم سنوات حياته العملية في محاربة «حزب الله» في جنوب لبنان، السبت، رئيسا جديدا لهيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويشغل إيزنكوت، 54 عاما، حاليا منصب نائب رئيس الأركان الحالي، اللفتنانت جنرال بيني جانتس، وسيباشر مهام منصبه الجديد، في فبراير المقبل، عندما يكمل جانتس مدة شغل منصبه، التي تبلغ 4 سنوات.

وكان إيزنكوت من كبار قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، ومن بين المناصب العديدة الرئيسية الأخرى، التي شغلها الملحق العسكري لرئيس الوزراءالأسبق، إيهود باراك.

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