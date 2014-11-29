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فيفي عبده تبحث تغيير اسم برنامجها "5 امواه"!

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فيفي عبده تبحث تغيير اسم برنامجها "5 امواه"! فيفي عبده تبحث تغيير اسم برنامجها "5 امواه"!

السبت 29-11-2014 16:57

تعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم شديد بسبب إطلاق اسم"5 امواة" على برنامجها الجديد المزمع أن تقدّمه على شاشة قناة التحرير، علماً بأنّ هذه الكلمة تعتبر من ضمن أفيهات فيفي في مسلسل "كيد النسا"، الذي قدّمته في شهر رمضان، منذ ثلاثة أعوام تقريباً.
وقد علم "سيدتي نت" من مصادر في قناة التحرير بأنّ المسؤولين في القناة يبحثون في تغيير اسم البرنامج، ويُحاولون الاختيار بين أكثر من اسم حالياً. ولكن فيفي ترغب في الثبات على الاسم الأول "5 امواه".
يُذكر أنّ فيفي لها تجربة سابقة في تقديم البرامج من خلال برنامج "أحلى مسا"، الذي قدّمته برفقة المطرب المصري هشام عباس والمذيعة سلمى الدالي، وعرض على شاشة mbc .

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سيدتي

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