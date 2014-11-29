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وفاة النجم المكسيكي روبرتو جوميز عن عمر 85 عاماً

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السبت 29-11-2014 20:25

توفي أمس الجمعة الممثل الكوميدي المكسيكي Roberto Gomez Bolanos المعروف بـ Chespirito، عن عمر ناهز 85 عاماً.

وقد فارق Bolanos الحياة داخل منزله في Cancun بالمكسيك، بعد أن عانى من وضع صحي متردي طوال العامين الماضيين.

Chespirito الذي كان مصدر إلهام للعديد من الممثلين في أمريكا اللاتينية، كان يعيش مع زوجته الممثلة Florinda Meza، وستة أولاد من زواجه السابق.

وقد أعلنت شركة Televisa للإعلام خبر رحيل Roberto، حيث عمل لديها حوالي 40 عاماً.

 

 

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