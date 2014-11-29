كاظم وصابر يهنّئان عاصي الحلاني بعيد ميلاده

احتفل فارس الأغنية اللبنانية عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ44، بتهنئة أولى وصلته من ابنته دانا، قبل تلقّيه التهاني من زميليه كاظم الساهر وصابر الرباعي.

بدورها، نشرت دانا على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" فيديو يتضمن صورة تجمعها بوالدها والخيل، وكتبت عليها: " HAPPY BIRTHDAY PAPI "، بالإضافة إلى مجموعة من الصور العائلية والفنية تعود لعاصي، مرفقة بتسجيل صوتيّ مغنّى: "HAPPY BIRTHDAY TO YOU"

من جهته، نشر عاصي، على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام "، صورة تجمعه بزميليه في برنامج "ذا فويس": كاظم الساهر وصابر الرباعي ومدير أعمال الأخير علي المولى، وهم يحتفلون بعيد ميلاده، وأرفقها بتعليق: "أجمل شيء في الحياة، أن يكون لديك عائلة وأصدقاء جيّدون يحيطون بك. وأنا محظوظ لأنني حظيت بهما في حياتي".

من ناحية أخرى، شكر عاصي كلّ من عايده على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب لهم: "أشكركم على تهنئتكم لي بعيد ميلادي اليوم، أتقدّم إليكم بوافر الشكر وعظيم أمتناني لكم جميعاً وأدعو الله أن يحفظكم وأن يديم عليكم الصحة والسعادة"

وأضاف عاصي: "لم يكن غريباً، ولم اتفاجأ بما رأت عيني من كلام صادق وجميل، فعنوان المحبّة قادني إلى هنا. إنّ قلبي مفعم بحبكم، وهذا القلب يشعر بكلّ ما تخطّه أقلامكم. أحبّكم وأتمنّى أن أكون دائماً على قدر محبتكم".