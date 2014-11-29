أخبار عاجلة

مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار -
عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب -
«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو -
محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي» -
مساء dmc - الرئيس السيسي لـ ترامب ... يجب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية -
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كاظم وصابر يهنّئان عاصي الحلاني بعيد ميلاده

Google+ Print
كاظم وصابر يهنّئان عاصي الحلاني بعيد ميلاده كاظم وصابر يهنّئان عاصي الحلاني بعيد ميلاده

السبت 29-11-2014 23:50

احتفل فارس الأغنية اللبنانية عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ44، بتهنئة أولى وصلته من ابنته دانا، قبل تلقّيه التهاني من زميليه كاظم الساهر وصابر الرباعي.

بدورها، نشرت دانا على حسابها الخاص في موقع "إنستغرام" يتضمن صورة تجمعها بوالدها والخيل، وكتبت عليها: " HAPPY BIRTHDAY PAPI "، بالإضافة إلى مجموعة من الصور العائلية والفنية تعود لعاصي، مرفقة بتسجيل صوتيّ مغنّى: "HAPPY BIRTHDAY TO YOU"

من جهته، نشر عاصي، على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام "، صورة تجمعه بزميليه في برنامج "ذا فويس": كاظم الساهر وصابر الرباعي ومدير أعمال الأخير علي المولى، وهم يحتفلون بعيد ميلاده، وأرفقها بتعليق: "أجمل شيء في الحياة، أن يكون لديك عائلة وأصدقاء جيّدون يحيطون بك. وأنا محظوظ لأنني حظيت بهما في حياتي".

من ناحية أخرى، شكر عاصي كلّ من عايده على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب لهم: "أشكركم على تهنئتكم لي بعيد ميلادي اليوم، أتقدّم إليكم بوافر الشكر وعظيم أمتناني لكم جميعاً وأدعو الله أن يحفظكم وأن يديم عليكم الصحة والسعادة"

وأضاف عاصي: "لم يكن غريباً، ولم اتفاجأ بما رأت عيني من كلام صادق وجميل، فعنوان المحبّة قادني إلى هنا. إنّ قلبي مفعم بحبكم، وهذا القلب يشعر بكلّ ما تخطّه أقلامكم. أحبّكم وأتمنّى أن أكون دائماً على قدر محبتكم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم»

فيديو| رمضان لمغتصب «طفلة البامبرز»: «الشيطان استقال وسافر من منطقتكم»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»

فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»