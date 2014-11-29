أجمل الفساتين البيضاء الجريئة من أماتو

كان اللون الأبيض في الفترة الأخيرة سيد الألوان، خصوصاً في فساتين السهرات، فقد تكرر ظهوره في إطلالات النجمات وعلى منصات العروض العالمية، ومنها: عرض المصمم أماتو الذي أقيم الشهر الماضي في دبي.

وعلى الرغم من أن اللون الأبيض بدرجاته الناعمة طغى بالكامل على هذه المجموعة، إلا أنها لم تكن بسيطة أو عادية أبداً، فقد تلاعب المصمم أماتو بتفاصيل الفساتين المعروضة ونوع في التصاميم حتى كان كل فستان قطعة فنية بحد ذاته، وقد احتوت المجموعة على الفساتين القصيرة وفساتين السهرات الطويلة، بالإضافة إلى السراويل الفخمة التي ستعطيك إطلالة عصرية أخاذة إن قررت ارتداءها في إحدى سهراتك.

خرج المصمم خلال عرضه الأخير عن المألوف، واختار لوكاً مختلفاً لعارضاته، ولكن مع هذه التفاصيل الكثيرة في الفساتين المعروضة، ننصحك بأن تختاري مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر مرفوعة بسيطة لتحصلي على لوك متكامل.

قد تعتقد بعض السيدات أن اللون الأبيض خاص بالعروس ولا يليق بأحد من حضور حفل الزفاف، ولكن لا تدعي هذه الفكرة القديمة تقف في طريق تألقك بهذا اللون، وكوني متأكدة من أن هذا اللون سيجمع بين الأناقة والفخامة في إطلالتك في السهرات.

شاهدي أجمل تصاميم أماتو باللون الأبيض، وأخبرينا برأيك.

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