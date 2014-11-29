بالفيديو - زلاتان يقود باريس سان جيرمان للفوز ومطاردة مارسيلياِ

(إفي): واصل باريس سان جيرمان الضغط على متصدر الدوري الفرنسي مارسيليا ومطاردته على القمة، وذلك بتحقيق فوز صعب اليوم على ملعبه حديقة الأمراء امام نيس بهدف دون رد لحساب الجولة الـ15.

ووصل بباريس سان جيرمان امل اللقب في الموسمين الماضيين، الى النقطة 33 ، متأخرا بنقطة وحيدة عن المتصدر الجنوبي.

أما نيس فتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز الـ11 بجدول الدوري الفرنسي.

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر ركلة جزاء نفذها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ق15) وهو هدفه السادس هذا الموسم، الذي شهد غيابه لفترة طويلة للإصابة.

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