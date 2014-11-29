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الداخلية : فض تجمعات عبدالمنعم رياض بعد انضمام الإخوان وترديد هتافات ضد الجيش

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الداخلية : فض تجمعات عبدالمنعم رياض بعد انضمام الإخوان وترديد هتافات ضد الجيش الداخلية : فض تجمعات عبدالمنعم رياض بعد انضمام الإخوان وترديد هتافات ضد الجيش

ميدان عبد المنعم رياض

قالت وزارة الداخلية إنها تابعت تجمعات معارضة وأخرى مؤيدة للحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة رموز النظام الأسبق .

وذكرت الوزارة في بيان لها مساء اليوم الأحد أن المتظاهرات إتسمت تلك التجمعات بالسلمية فى التعبير عن مشاعرها إلا أنه فى حوالى الساعة السادسة مساءً إنضم إلى إحدى تلك التجمعات بميدان عبدالمنعم رياض عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى وقاموا بالإشتباك مع عدد من المتجمعين ورددوا الهتافات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات .

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم التدرج فى إجراءات فض تلك المجموعة وتوجيه الإنذار لهم بالإنصراف ومع إصرارهم تم التعامل معهم وتفريقهم.

وذكر اللواء هاني عبد اللطيف أن الوزارة راعت مشاعر أسر الشهداء الحزينة بعد الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية القرن.

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