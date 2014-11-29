تزايد أعداد متظاهري عبد المنعم رياض .. وطرد الإخوان من الميدان

وقعت مشادات بالأيدى وتدافع منذ قليل بين المتظاهرين فى ميدان عبد المنعم رياض ومحيط التحرير وأعضاء فى جماعة الإخوان، للاعتراض على مشاركة الإخوان فى المظاهرات المنددة ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

وشهد محيط المنطقة تواجد عدد من شباب الثورة و” شباب 6 أبريل” و”الاشتراكيين الثوريين” وحزب “العيش والحرية ” و”مصر القوية” و”الدستور”.

وردد المتظاهرون هتافات ضد “أحكام البراءة للجميع” وطالبوا بإلغاء قانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية هذا القانون.

وكانت قد خرجت عدة مظاهرات منذ صباح اليوم السبت بميدان عبد المنعم رياض من جانب أهالى الشهداء للاعتراض على الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه فى القضية التى عرفت إعلاميًا بـ”قضية القرن”.