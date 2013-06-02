عضو بالحرية والعدالة تعليقا على حكم "الدستورية": الدستور قائم وغير باطل

كتب : سهيلة حامد الأحد 02-06-2013 12:13

جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة

أكد جمال تاج الدين، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، في مداخلة هاتفية بقناة "الجزيرة مباشر مصر"، تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، أن الدستور قائم وغير باطل، مشيرًا إلى أنه دستور معمول به للبلاد، خاتما تصريحاته بأنها على مسؤوليته الشخصية.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

كما قضت بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خوّلها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.

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