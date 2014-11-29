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البحرينيون يصوتون في جولة ثانية من الانتخابات البرلمانية

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أدلى الناخبون في البحرين بأصواتهم، السبت، في الجولة الثانية من انتخابات برلمانية قاطعتها المعارضة الشيعية، التي تتهم بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق الأفضلية لها، وتقول إن البرلمان يفتقر إلى الصلاحيات.

وعاد الناخبون إلى مراكز الاقتراع في 34 من 40 دائرة انتخابية في البحرين لاختيار البرلمان، الذي يمتلك صلاحيات مباشرة محدودة في بلد تتمركز سلطة اتخاذ القرار فيه في نهاية المطاف في يد أسرة آل «خليفة» السنية الحاكمة.

وفي 11 أكتوبر، قالت جمعية الوفاق الوطني، التي تمثل المعارضة الرئيسية، وتحظى بتأييد واسع بين الأغلبية الشيعية في البلاد، إنها لن تشارك، واستندت في ذلك إلى افتقار البرلمان إلى الصلاحيات، وبما وصفته بحدود الدوائر الانتخابية الذي يصب في مصلحة السنة.

وتشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ أن اندلعت احتجاجات حاشدة، في فبراير 2011، للمطالبة بمزيد من الديمقراطية، وهي الاضطرابات التي أخمدتها قوات الأمن، وتتواصل احتجاجات على نطاق محدود في المناطق الشيعية.

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