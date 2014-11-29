«حماية المستهلك» تضبط أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر بصيدلية كبرى بالمهندسين

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ضبط أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بصيدلية «فارماسى وان»، الكائنة 14 شارع سوريا بالمهندسين.

وقال في تصريحات صحفية، السبت، إن الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الصيدلية بالجيزة، ضبط تلك الأدوية والمستحضرات، بعد تلقيه شكوى من أحد المستهلكين، تفيد بإتجار الصيدلية في عدد من العقاقير والأدوية ومستحضرات التجميل غير المسجلة بوزارة الصحة والمجهولة المصدر، مما يضر بصحة المستهلكين وبصفة خاصة المرضى منهم.

وأشار «يعقوب» إلى إن تفتيش الصيدلية تم التأكد من صحة الشكوى، وضبط 7عبوات من مستحضر Triple Omega، و6 عبوات من مستحضر Seven Seas، وعبوتين من مستحضر Female Lipo 6 black، وعبوتين من مستحضر Underground Lipo 6 black، وثلاثة عبوات من مستحضر Zotream، وعبوتين من مستحضر Magrim diet، وجميعها مكملات غذائية وأدوية إنقاص وزن غير مسجلة بوزارة الصحة.

وأضاف «تم ضبط عدد من العبوات تحتوى على تركيبات زيوت ومطهرات بدون تاريخ إنتاج أو رقم تشغيلة، وتم تحريز المضبوطات، تحرير المحضر رقم 21305 لسنة 2014 جنح العجوزة، بجانب العرض على النيابة العامة للتصرف».