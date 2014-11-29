داعية سلفي : الإخوان وراء قتل ثوار يناير

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إن المصريين جميعًا يعلمون من هم قتلة الشهداء الحقيقيون وشاهدهم الشعب بأعينهم و سمعوهم بآذانهم على مر الأربع سنوات الماضية .

وأضاف الأباصيري بأن القتلة هم الجماعة الإرهابية ومرتزقة حماس وغيرهم من الجماعات الإرهابية التابعة للإخوان ، وليس مبارك أو الشرطة المصرية .

> وأردف:” ما يزال هؤلاء المجرمين أحرار منعمون و لا يزالون يعيثون في الأرض فسادًا ويقتلون المصريون جيشًا و شرطة و شعبًا في حين كان يحاسب غيرهم على جرائمهم”.

وأضاف:”وإنني أدعو أجهزة الأمن المصرية و بقية مؤسسات الدولة إلى العمل الدؤوب من أجل سرعة الكشف عن هؤلاء المجرمين الحقيقيين و قتلة المصريين الأصليين و تحديد هوياتهم و سرعة تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل إن شاء الله”.