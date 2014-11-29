"أراب أيدول": تحية ناقصة للصبوحة وغضب الجمهور من قصي

قبل بدء حلقة البث المباشر من برنامج "أراب أيدول"، علم "سيدتي نت" أنّ فريق الفنانة أحلام قام بتوزيع شالات صوف وتذكارات بألوان العلم الإماراتي في الستوديو، احتفاء بمناسبة العيد الوطني الإماراتي، في اليوم الثاني من شهر كانون الأول. وذكرت معلومات أنّ أحلام اشترطت على البرنامج أن تطلّ وحدها، وأن تغنّي أغنية لبلدها، في وقت لم تكن المحطة بوارد إقامة احتفال في هذه المناسبة.

لقب "الملكة" رافق أحلام، كما جرت العادة، باعتباره لقباً حصرياً لها، وفق ما ذكرنا سابقاً، وهو ما لا يُتيح لـــ"MBC" استخدامه في مخاطبة النجمات الأخريات. لذلك، لم تسقط توقعاتنا، إذ عرّف مقدّما البرنامج بأحلام، بإطلاق لقب "الملكة"، قبل أن تؤدّي أغنية وطنية تحيّة لبلدها، على طريقة الـ "play back"،بعد أن تمّ الطلب إلى الجمهور ارتداء الشالات ذات الألوان الإماراتية، لحظة دخول أحلام، وأن يرفعوا الأعلام؛ ما دفع البعض إلى التساؤل بالقول: "لماذا لم يقم البرنامج بتوجيه أيّ تحيّة إلى لبنان في يوم استقلاله؟ وهل نانسي ووائل لم يطرحا الفكرة، علماً أنّ البرنامج يصوّر في لبنان والجمهور الحاضر بأغلبيته الساحقة من اللبنانيين؟!

تحية خجولة لصباح

ويبدو أنّ المناسبة الوطنية طغت على الحلقة، فكانت التحية التي قدّمت للشحرورة صباح خجولة، اقتصرت على قيام لجنة التحكيم بنعيها وغناء أعضاء اللجنة لها. وتساءل البعض: "لماذا لم يقم المشتركون بأداء أغانٍ لصباح، بالرغم من وجود مساحة وقت كافية، إذ أدّى كلّ مشترك أغنيتين، ما أدخل الجمهور في حالة ملل شديد، بخلاف ما حصل مع المشترك السوري حازم شريف، الذي لا يزال ينال الإطراء والمديح من لجنة التحكيم، في وقت يتقدّم المشترك الفلسطيني هيثم خلايلي، كذلك، في كلّ حلقة.

وكانت نانسي قد حيّت الصبوحة، وقالت: "على الجميع أن يتعلّم منها (صباح) الابتسامة التي لا تفارقها. إنها فنانة لم تؤذ أحداً في حياتها بكلمة واحدة، على عكس ما نراه اليوم على الصعيد الفني"؛ وذلك قبل أن تغنّي مع وائل أغنية "إيّام اللولو". كذلك توجّه كلّ من وائل وحسن وأحلام بالعزاء إلى الشعب اللبناني والعربي لمناسبة رحيل شحرورة لبنان. كما قدّمت أحلام بصوتها الجميل مقطعاً من أغنية "ألو بيروت" للراحلة.

غضب يمنيّ

في مقابل ذلك، وبعد أن سرت في أروقة البرنامج أحاديث عن احتمال فوز اليمنيّ وليد الجيلاني باللقب، لوحظ أمس تخفيف اللجنة لجرعات الدعم له، ما أغضب الجمهور اليمني المتابع للبرنامج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا أنّ القيّمين على البرنامج لا يريدون الفوز لوليد، برغم تألّقه. ويبقى أنّ حالة الهمز واللمز بقيت مهيمنة على المتابعين، في أوساط رواد مواقع التواصل، المنتشرين على الـ"فيس بوك" و"تويتر" و"إنستغرام".

تهريب قصي

سرق الممثل السوري قصي الخولي الأضواء بحضوره، في حلقة الأمس، في "أراب أيدول"، ما أظهر شعبيّته الواضحة، وأدّى إلى تهافت الجميع على التقاط الصور معه، لا سيّما بعد مسلسل "سرايا عابدين". وبالنظر إلى الضغط الذي تعرّض له قصي، عمد القيّمون على البرنامج إلى إدخاله في الكواليس مع كلّ فاصل إعلاني، كي لا يتجمهر حوله الحضور، ما أثار غضب معجبيه في الستوديو.

قصي ألقى التحية على أهل المشترك السوري حازم شريف، بعد أن أتى خصيصاً لتشجيعه، ووقف له لحظة غنائه. كما لوحظ اهتمام نانسي عجرم بقصي، الذي سبق وشاركها في فيديو كليب خاص بها؛ لذلك خصّته بقبلة من النجمة اللبنانية لحظة وصولها، قبل أن تقوم بالتقاط صورة معه، نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام".

كواليس:

جدال بين وفد السفارة الفلسطينية والمصرية في الستوديو على أماكن الجلوس

المشتركة السورية "سهر" كانت حاضرة، وجلست إلى جانب أهل حازم

وائل تهرّب من التقاط الصور مع معجبيه في الستوديو

وقوع جهاز الاتصال بالكونترول من أنابيلا هلال ووائل يساعدها في إعادته

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