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استغلال هيفا وعادل إمام في قنوات أفلام مجهولة الهوية!

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استغلال هيفا وعادل إمام في قنوات أفلام مجهولة الهوية! استغلال هيفا وعادل إمام في قنوات أفلام مجهولة الهوية!

السبت 29-11-2014 15:47

فوجئ الجمهور المصري بوجود قناتين جديدتين مخصصتان للأفلام،الأولى تحمل اسم"حلاوة روح"وشعارها"حلاوة روح طعم مش هيروح"والثانية تحمل اسم "سيما الزعيم"فظن الكثيرين إنهما مملوكتان للمنتج السينمائي محمد السبكي صاحب فيلم "حلاوة روح" للمغنية اللبنانية هيفا وهبي فيما يملك الثانية الفنان عادل أمام خاصة وأن القناة تأتي عبر فواصلها بصورة كاريكاتورية لعادل إمام الملقب منذ سنوات بـ الزعيم.
حاولنا معرفة القصة من السبكي فأشار في تصريحات خاصة لسيدتي نت إنه لا يملك أي قناة بهذا الاسم ولكن نجاح فيلم"حلاوة روح"بالتأكيد كان دافعا قويا لأصحاب هذه القناة مجهولة الهوية لأن يستغلوا الاسم في قناة فضائية ولأن الأسماء ليست حكرا على أحد فلا يمكن الاعتراض.
من ناحيته قال عادل إمام إنه لا يعرف أي شيء عن هذه القناة الغريبة"الزعيم" ولم يشاهدها من قبل وإنه لا يفكر في إطلاق أي قنوات للأفلام وإذا فكر سيكون من خلال الطرق الشرعية والقانونية المعروفة للجميع وليس مجرد الحصول على رقم بالتردد وناشد الزعيم مسئولي الدولة بضرورة إصدار قوانين صارمة لمنع بث هذه القنوات التي لا نعرف مصدرها ومموليها ولا أي شيء عنها كما إنها تسرق الأفلام علانية وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صناعة السينما في والتي تمثل مصدر من مصادر الدخل القومي،ويجب كذلك إصدار قانون صارم يعاقب ويجرم من تسول له نفسه بأن يسرق أي من الأفلام التي أنفقت عليها الملايين.

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سيدتي

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