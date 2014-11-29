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الأمير ويليام يترك كايت ميدلتون في وضع صحي متردٍّ

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السبت 29-11-2014 16:24

يخطط الأمير William خلال بداية السنة الجديدة للقيام بزيارة رسمية إلى الصين واليابان، من دون اصطحاب زوجته، الدوقة Kate Middleton، التي تعاني وضعاً صحيّاً صعباً، بسبب بلوغها مراحل متقدّمة من الحمل.

وأعلن مصدر مقرّب من العائلة الملكيّة أنّ Middleton، التي تنتظر توأمين، تشعر طوال الوقت بغثيان شديد، كما تخضع لمراقبة طبية، خصوصاً من قبل أحد أشهر أطباء المملكة.

William البالغ من العمر 22 عاماً، سيزور ولاية نيويورك الأمريكية، في بداية شهر كانون الأول الحالي، برفقة وفد من البريطانية.

وفي بداية شباط 2015، سيتوجّه William إلى العاصمة اليابانية طوكيو بهدف تحسين العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، كما سيبدي خلال وجوده هناك، رفضه التام للتجارة غير الشرعية بالأحياء البريّة.

وبعد اختتام زيارته اليابانية، سيبقى الأمير 3 أيام في الصين، حيث سيُشارك في افتتاح مهرجان الإبداع العظيم في متحف Shanghai، كما سيعمل على تعزير العلاقات الصينية ـ البريطانية.

يُشار إلى أنّ زيارة William إلى الصين، هي الأولى لأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية، بعد 30 عاماً.

هنا لا بدّ من ذكر أنّ أميرة التواضع Kate Middleton ستضع توأميها في نيسان، أي أنها لن تتمكّن من مرافقة زوجها في رحلاته، من أجل صحتها.

 

 

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