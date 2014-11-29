أسماء المنوّر تهدي ابتسام تسكت أغنية من إنتاجها

فاجأت الفنانة المغربية أسماء المنور جمهورها، وجمهور مواطنتها المشاركة في النسخة العاشرة من برنامج ستار أكاديمي، ابتسام تسكت، بإعلان إهدائها أغنية مغربية لابتسام تسكت، على أن تقوم بإنتاجها على حسابها الخاص. وقد أرفقت تغريدتها برابط أثناء خضوع ابتسام للتمارين الأسبوعية.

وكانت أسماء قد طلبت من جمهورها التصويت بكثافة لابتسام تسكت، إضافة إلى نجوم آخرين خلال البرايم الأخير.

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر