استقبال حارّ لابتسام تسكت و عبد السلام في المغرب

المطر الغزير المتهاطل، التي يعرفه المغرب في هذه الأيام، والبرد القارس، خصوصاً في مدينة الدار البيضاء، لم يمنعا الجمهور المغربي من استقبال المشاركة المغربية الوحيدة في برنامج المواهب في "ستار أكاديمي"، هذا العام، إذ توجّه العشرات من المعجبين عبر القطارات والسيارات إلى مطار محمد الخامس، حيث كان من المقرّر أن تصل ابتسام مساء الجمعة، بعد خروجها من مسابقة المواهب في ليلة الخميس. "سيدتي" كانت حاضرة أثناء الاستقبال لتنقل لكم كواليس "الاستقبال الاستثنائي".

حضور كثيف

ابتداء من الساعة الثانية زوالاً، بدأت الجماهير تتوافد إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ومن مختلف المدن المغربية (الدارالبيضاء - مراكش – المحمدية – الرباط ..". وبعد وصول السيدة منى، والدة ابتسام، وأختها فاطمة الزهراء، حرص معجبو ابتسام على التقاط الصور معهما. وكان من المقرر أن تصل إلى المطار الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي المغربي، كما قالت لنا "فاطمة الزهراء تسكت" خلال اتصال هاتفي. لكن ابتسام فضّلت انتظار زميلها في البرنامج الكويتي عبد السلام الزايد، الذي قرّر زيارة المغرب مع ابتسام، قادماً من الكويت؛ فاضطر الجمهور إلى انتظارهما معاً طوال ساعتين كاملتين.

المغرب والكويت واحد

تجمّع مئات المعجبين في الباب، الذي كان مقرراً أن تخرج منه ابتسام مردداً شعارات تشجيعيّة لها، حيث طالبوا بخروجها مردّدين: "الشعب يريد ابتسام". ونال عبد السلام نصيب كبير من التشجيع أيضاً "بتحبّو مين: ابتسام – وحبيبكم مين: عبد السلام". ووجّه الجمهور المغربي تحيّة كبرى إلى الكويت "تحية مغربية للدولة الكويتية".

أطفال و نجوم

نساء كثيرات وفتيات توافدن إلى مطار محمد الخامس، حيث انتظروا خروج نجمتهم، التي شاهدوها وشجّعوها وصوّتوا لها طوال أسابيع. وكان من بين المستقبلين أطفال كثر، جاؤوا ليغتنموا فرصة استقبال ابتسام ليلتقطوا معها صورة تبقى للذكرى، من بينهم أصغر معجب بابتسام، الذي لا يتجاوز عمره الـ6 أشهر، واسمه طارق.

وتداول بعض المعجبين أخبار تفيد وجود سعد المجرّد وأسماء المنوّر خلال استقبال ابتسام، واللذين لم يترددا في دعمها أثناء وجودها في مرحلة الخطر. لكن يبدو أنّ الأمر لا يتعدّى الإشاعة في ظلّ عدم التأكيد من سعد ولا أسماء.

تدافع جماهيري

بعد ساعتين من الانتظار، تمّ الإعلان عن خروج ابتسام وعبد السلام، وسط انطلاق الزغاريد، في وقت تمّ تحضير باقات الورود التي تنوّعت بألوان وأشكال مختلفة. وبعد لحظات قليلة من خروج عبد السلام وابتسام، تدافع الجمهور لالتقاط صور مع النجمين الشابين، ممّا جعل الأمن يُعيد ابتسام إلى قاعة وصول المسافرين، والانتظار بضع لحظات، كي يهدأ الجمهور، قبل أن يخرجا لالتقاط صور "سيلفي " وصور أخرى مع الجمهور؛ وذلك برغبة من ابتسام، التي أصرت على ضرورة الالتقاء بجمهورها الذي دعمها طوال أسابيع مضت.

طاقم سيدتي

خلال تغطية استقبال نجمة ستار أكاديمي، وبسبب التدافع الشديد من الجمهور المتحمس، سقطت كاميرا "سيدتي"، وتكسّر جزء منها، ممّا حال دون تصوير جميع مراحل الاستقبال، كما أدّى تهاطل الشتاء إلى ازدياد الطينة بلّة، وإلى جعل المهمّة صعبة لمصوّر "سيدتي" .

انسحاب واستياء

وخلال دردشات بعض معجبي ابتسام بين بعضهم البعض، بدا البعض متأكّداً من انسحاب ابتسام من المسابقة أو تزوير محتمل في النتيجة، لأنّه بحسب أقوالهم صوّتوا لها بكثافة و"ابتسام تملك جمهوراً كبيراً يفوق بمراحل جمهور التونسيّة غادة". لكن ابتسام بدورها لم تدل بأيّ شيء يخصّ الأكاديمية.

وفي سياق آخر، وبسبب حضور الجمهور بكثافة إلى المطار، اضطر الأمن للاحتفاظ بحقائب بعض المسافرين لمنع اصطدامهم مع جمهور ابتسام، مما سبّب استياء بعضهم.