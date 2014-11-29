وزير الدفاع والإنتاج الحربى يزور مصابى القوات المسلحة خلال الأحداث الأخيرة



> قام الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة بزيارة المصابين من رجال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم خلال الأحداث الأخيرة ، ويخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة ومستشفى الحلمية العسكرى .

وأعرب القائد العام خلال الزيارة عن إعتزازة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من أجل حماية إرادة الشعب المصرى والحفاظ على ثوابته ومكتسباته ، وتقديره لدورهم الوطنى المشرف فى تأمين المنشآت والأهداف الحيوية والتعاون مع الشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب وإستعادة الأمن والإستقرار فى كافة ربوع مصر ، وأشاد بما لمسه من عزيمة وإصرار وروح معنوية عالية يتمتعون بها ، متمنياً لهم الشفاء العاجل .

من جانبهم أعرب المصابين عن إعتزازهم بهذه الزيارة مؤكدين إصرارهم على العودة لإستكمال مهامهم داخل وحداتهم ، وإستعدادهم الدائم للعمل والعطاء من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم مهما كلفهم من تضحيات.